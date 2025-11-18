Se incendia cuartel policial en Santiago Rodríguez y comandante resulta con graves quemaduras

Pasada las 4:00 de la madrugada de este martes, el cuartel del Departamento de la Policía Nacional del municipio cabecera de la provincia Santiago Rodríguez se incendió provocando quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% del cuerpo del comandante de la dotación, coronel Lucilo Francisco Vargas.

“Nosotros trasladamos al coronel al hospital y desde temprano se ha pedido un helicóptero para trasladarlo a la unidad de quemados, por el estado en el que se encuentra, y han dicho que ya viene, pero aún no llega y de acuerdo al médico el estado de salud de él es grave porque tiene el 90% de su cuerpo quemado”, explicó Ruddy Tejada, coronel de los bomberos de Sabaneta.

Vargas fue llevado de inmediato al Hospital General Santiago Rodríguez, donde permanece en la sala de emergencias a la espera de un helicóptero, ya que el mismo no tiene áreas especializadas para brindar las atenciones de salud necesarias. Santiago Rodríguez no tiene banco de sangre, ni área para quemados. Con él fue trasladado otro agente que resultó con quemaduras en las manos, mientras intentaba ayudar a Vargas.

Papo Fernández, exdiputado de Santiago Rodríguez, indicó que “en Sabaneta, que es el municipio cabecera de la provincia Santiago Rodríguez, la policía no tiene un cuartel propio y funciona dentro de la gobernación”.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, aunque de acuerdo con el comandante de los bomberos, el fuego inició en el depósito de combustible del recinto policial.

“Hasta ahora explotó un tanque de gas y eso fue lo que provocó el incendio, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora”, explicó Fernández.

“Encontramos un almacenamiento de combustible en garrafones y tanque, tanto de gasoil como gasolina en el destacamento. Resultaron afectados las áreas contiguas, tanto el área de recursos humanos, el despacho del coronel y otras zonas. Nosotros no tenemos especialistas en fuegos, por eso tenemos que esperar que lleguen para que nos digan que fue lo que ocurrió”, afirma Tejada.

Las autoridades mantienen el área acordonada y se espera que más adelante se ofrezca un informe oficial con detalles sobre lo ocurrido y las causas del siniestro.