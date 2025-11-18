Hombre acusado de doble homicidio dice que lo hizo bajo efectos de drogas

“Lo único que le exhorto a la juventud es que no use drogas. Eso fue por efecto de la droga”, fueron las palabras expresadas por José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, mientras era conducido al Palacio de la Policía Nacional acusado del homicidio de dos mujeres en el sector Brisas del Este, Santo Domingo Este.

De acuerdo a los informes, este hombre atacó con un arma blanca a María Morillo Morillo, de 45 años, y de su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 17 años.

Capturan sospechoso de matar a una madre y su hija en Brisa del Este Lea también

“Entra a la residencia, tanto de la señora como de su hija, alrededor de la 1:30 de la madrugada y sale unos 25 minutos después, con esta vestimenta”, dijo Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, al mostrar la ropa en una bolsa encontrada por las autoridades en los procesos de investigación.

En este hecho también resultó con heridas una niña de 7 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud por heridas corto-penetrantes en ambos brazos, la cual “se recupera de manera satisfactoria”.

La captura de Montero Encarnación se produjo, de acuerdo al vocero del cuerpo del orden, gracias a la asistencia de familiares.