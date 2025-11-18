Funglode: de centro de pensamiento a organización multidisciplinaria en 25 años de trabajo

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) celebrará el próximo 20 de noviembre su 25 aniversario convertida en una institución muy distinta a la que nació en el 2000.

Lo que inició como un “centro de pensamiento” inspirado en el modelo de los “think tanks” anglosajones se transformó en una organización multidisciplinaria que abarca áreas que van desde la investigación académica y la formación de líderes hasta la innovación tecnológica y el cine.

En entrevista con LISTÍN DIARIO, sus ejecutivos repasaron los orígenes de la institución, su evolución, sus retos hacia el futuro y la forma en que celebrarán este cuarto de siglo.

El director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera, recordó que la idea surgió de la visión del expresidente Leonel Fernández tras concluir su primera administración (1996-2000).

Señaló que Fernández siempre tuvo una relación cercana con los centros de pensamiento de Estados Unidos y Latinoamérica, y que al llegar al poder encontró la oportunidad de crear un laboratorio de ideas que, en ese momento, no existía en República Dominicana.

“Previo a ser presidente, siempre tuvo muchos contactos con esos centros y era un tipo de institución que llamaba la atención, una novedad que no existía aquí”, dijo.

Herrera recordó que el objetivo inicial fue conectar el conocimiento académico y la experiencia profesional con los tomadores de decisiones públicas. Según dijo, ese modelo permitió que la institución se fortaleciera a través de investigaciones, seminarios, conferencias y programas de formación.

Ese proceso de crecimiento, añadió, llevó a la institución a un punto en el que ya no podía definirse únicamente como un laboratorio de ideas. “Al día de hoy, yo creo que ya no se puede definir solamente como un centro de pensamiento. Somos una organización multidisciplinaria”, sostuvo.

Una celebración centrada en la memoria y la gente

Para conmemorar los 25 años, Funglode prepara un acto distinto a los tradicionales eventos académicos que suelen caracterizarla.

Herrera adelantó que la institución quiso poner el foco en la historia y en las personas que han formado parte del camino.

“Quisimos hacer una actividad un poco más dinámica y que refleje la historia de Funglode, casi una línea de tiempo”, explicó.

“Este va a ser un acto dirigido a la emoción, al componente humano y a ese grupo de personas que han acompañado estos 25 años y se van a identificar con lo que se hable porque lo vivieron”, precisó.

Mirada al futuro

Los ejecutivos coincidieron en que uno de los grandes retos de Funglode es seguir siendo una institución importante dentro del desarrollo nacional.

“Funglode ha logrado ya cimentarse como parte del sistema dominicano”, dijo Herrera.

El director ejecutivo de Funglode indicó que aspiran a continuar caminando de la mano de la sociedad en ese proceso permanente de desarrollo y evolución. “Nos enfocamos en las nuevas tendencias, en formar líderes públicos y privados, y en consolidar las conquistas ya logradas”.

La directora de Actividades Formativas, Yamil Eusebio, subrayó que la misión de la entidad seguirá ligada al fortalecimiento democrático.

“Siempre trabajar para fortalecer la democracia, que es un tema pilar importante para la institución”, afirmó. “Ser puente entre lo local y lo internacional permite que la información fluya y que los ciudadanos puedan tomar decisiones”, expresó.

Mientras la directora de la Biblioteca Juan Bosch, Aida Montero, habló la importancia de la participación ciudadana y la reflexión. “Queremos que esa visión internacional llegue al país de forma aterrizada, en correlación con las realidades sociales y en conexión con la gente”, precisó.

La directora del Centro de Seguridad y Defensa, Josefina Reinoso, dijo que Funglode seguirá trabajando la ciberseguridad, la ciberdefensa, la inteligencia artificial y consolidando acuerdos internacionales.

“Queremos seguir fortaleciendo sus conocimientos y sumar más jóvenes”, dijo.

