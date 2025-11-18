Fallece coronel de la Policía en Santiago Rodríguez tras resultar con graves quemaduras en incendio

Falleció la tarde de este martes el coronel Lucilo Francisco Vargas, comandante de la dotación de la Policía Nacional en Santiago Rodríguez, luego de haber resultado con quemaduras de tercer grado en el 90 % de su cuerpo, durante un incendio registrado en el cuartel esta madrugada.

Después de ser rescatado del siniestro, Vargas fue llevado de inmediato al Hospital General Santiago Rodríguez, donde permaneció en la sala de emergencias a la espera de un helicóptero que lo trasladaría a la unidad de cuidados intensivos del hospital Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar (antiguo Morgan) en Santo Domingo.

Esto, debido a que el hospital de Sabaneta no tiene áreas especializadas para brindar las atenciones de salud necesarias. Santiago Rodríguez no tiene banco de sangre ni área para quemados.

Con él fue trasladado otro agente que resultó con quemaduras en las manos, mientras intentaba ayudar a Vargas.

Se desconocen las causas del siniestro, aunque de acuerdo a Rudy Tejada, comandante de los bomberos, el fuego inició en el depósito de combustible del recinto policial.

“Encontramos un almacenamiento de combustible en garrafones y tanque, tanto de gasoil como gasolina en el destacamento. Resultaron afectadas las áreas contiguas, tanto el área de recursos humanos, el despacho del coronel y otras zonas. Nosotros no tenemos especialistas en fuegos por eso tenemos que esperar que lleguen para que nos digan qué fue lo que ocurrió”, afirma Tejada.