Expareja de diputada Jacqueline Fernández acepta extradición a EE.UU por narcotráfico

La expareja de Jacqueline Fernández, diputada de la provincia La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ethian Vásquez, aceptó de manera voluntaria su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos de traficar al menos 5 kilogramos de cocaína.

En ese sentido, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Fran Soto, María Garabito y Francisco Ortega Polanco, dispuso la extradición de Esteffany José "Ethian" Vásquez Amarante. El tribunal registró en acta la aceptación del acusado de irse voluntariamente a los EE. UU para enfrentar los cargos.

Además, los jueces pusieron a cargo de la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la presente decisión, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes sobre la materia.

Prisión preventiva

Esteffany José Vásquez Amarante en la audiencia en la que aceptó irse voluntariamente a los Estados Unidos, para hacerle frente a una acusación por tráfico de drogasLeonel Matos / Listín Diario

El tribunal también dictó prisión preventiva en su contra; permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana. Esta medida se mantendrá por tiempo indefinido hasta que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autorice su extradición.

En la audiencia, el director del Departamento de Extradiciones y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Osvaldo Bonilla, y la fiscal Elvira Rodríguez habían solicitado al tribunal que se impusiera prisión preventiva en su contra hasta tanto fuera extraditado.