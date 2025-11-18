El discurso del exjuez César Peñaló que provocó la intervención de Abinader en entrevistas del CNM

César René Peñaló Ozuna, exjuez de la Corte Penal, participó este martes como aspirante en las reuniones que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para escoger a los magistrados de las altas cortes del Estado dominicano.

Al tomar el turno reglamentario de cinco minutos, Peñaló Ozuna prefirió desatacar “la contrariedad" que tiene el CNM, deplorando que “una de sus partes es inidónea cognitivamente”.

Ozuna fundamentó sus declaraciones en que hay temas judiciales que solo los togados integrantes del órgano constitucional pueden entenderlo, razón por la cual dice sentirse “atado”. Dentro de este órgano solo tres de los ocho miembros son jueces.

“Yo voy hablar para quienes son jueces porque acabo de decir que la vez pasada solamente los jueces podían saber… Yo me siento atado aquí porque hay una parte inidónea cognitivamente y lo que yo le pueda decir a ustedes con relación a eso… yo me siento atado por qué no sé hasta dónde se puede evaluar”, dijo al presidente al presidente Luis Abinader, quien encabeza la mesa de trabajo.

Peñaló Ozuna aseguró que “la contrariedad” en la integración de los miembros provocó que, en una convocatoria anterior realizada por el CNM para seleccionar algunos jueces, a él no se le considerara como “el mejor”.

“Yo no traigo nada nuevo por una simple razón, he establecido un criterio previo de que cuando participé por esa contrariedad que tiene este concejo a mí no se me consideró como el mejor… Lo que yo pude hacer fue dar una cátedra magistral porque los que estaban allá (señalando hacia el pleno del CNM) que no son jueces objetaron el dialogo…”, expresó.

Además, aprovechó su intervención para destacar que fue él quien “predijo” la transformación del reglamento del Tribunal Superior Electoral (TSE), logro que le convierte en el “más idóneo” para ser electo para una posición dentro de las altas cortes dominicanas.

“Tu sabes lo que es predecir la transformación del reglamento del tribunal superior electoral, que nadie lo ha hecho... yo me considero el más idóneo, porque nadie, ni si quiera para Suprema (Corte de Justicia), (algo) que hoy sea jurisprudencia…”, resaltó.

Estas declaraciones de Peñaló Ozuna fueron partes de las repuesta que ofreció al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, quien le preguntó su valoración sobre el régimen disciplinario aplicado a los jueces electorales.

“Yo me temo hablar porque si aquello que fue tan trascendental, que puedo decir… Yo por eso reitero lo que dije está escrito, está ahí y es suficiente porque me siento atado”, dijo Ozuna haciendo referencia a la visión que tuvo al anticipar una de las jurisprudencia utilizada en los tribunales.

Tensión

Mientras Ozuna emitía las declaraciones, el mandatario Abinader no tuvo otra opción que interrumpirlo ya que había excedido los cinco minutos establecidos para los aspirantes presentarse, finalizando así su momento de presentación.