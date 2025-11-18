Capturan sospechoso de matar a una madre y su hija en Brisa del Este

La Policía Nacional informó que fue capturado José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado como presunto autor de la muerte de la señora María Morillo Morillo, de 45 años, y de su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 17 años.

En la información el cuerpo del orden no da más detalles del apresamiento de este hombre, el cual se desconoce el vínculo con ambas víctimas.

Madre e hija mueren a manos de un hombre en Brisa del Este Lea también

Los cuerpos sin vida de ambas mujeres fueron encontradas con múltiples heridas por arma blanca en su vivienda, ubicada en el sector Brisa del Este, Santo Domingo Este.

En este hecho también resultó herida una niña de 7 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud por heridas corto-penetrantes en ambos brazos.

La Policía y el Ministerio Público esperan los resultados del Inacif para establecer hora aproximada de muerte.