Vaguada provoca aguaceros este lunes en algunas provincias de RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este lunes se espera un cielo despejado mayormente soleado en la mayoría del territorio nacional.

Sin embargo, para la tarde se espera que una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal produzca aguaceros y posibles tronadas en provincias como Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y María Trinidad Sánchez, entre otras zonas.

El Indomet discontinuó los niveles de alerta y aviso meteorológico por posibles inundaciones en La Vega, La Altagracia, Santiago y Monseñor Nouel.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán calurosas durante el día, mientras que para la noche y madrugada serán agradables, especialmente en zonas de montaña y valles del interior, debido a vientos del noroeste.