Madre e hija mueren a manos de un hombre en Brisas del Este

Un hombre mató a una madre y a su hija, en un incidente aún no esclarecido, ocurrido este lunes en la calle Mi Esfuerzo, de la comunidad de Brisas del Este en Santo Domingo Este.

De acuerdo a vecinos, el homicida era pareja de una de las occisas. Se desconoce el paradero de esta persona.

Una de las víctimas fue identificada como María Morillo. La otra fallecida era una adolescente.

Asimismo, en el lugar de los hechos también fue encontrada otra hija de Morillo, una niña de 7 años, quien se encontraba gravemente herida.

La niña fue posteriormente trasladada al hospital Hugo Mendoza, en Villa Mella, dónde recibe las atenciones de lugar.

El violento incidente ocurrió la madrugada de este lunes, pero fue descubierto por la hermana de María después del mediodía.