Denuncian debilidades en unidades de hemodiálisis

La Fundación Pro Ayuda a Pacientes Renales y Trasplantados (Fundopart) denunció las supuestas precariedades que caracterizan a las unidades de hemodiálisis del país.

Héctor Acosta, quien preside la entidad, señaló que existen debilidades en los protocolos de aplicación de la Ley 1138-03 sobre la Habilitación y Acreditación de Establecimiento y Servicio de Salud de los Pacientes Renales.

Informó que la lista de pacientes con esta enfermedad en hemodiálisis asciende a unos cuatro mil trescientos; mientras que, los de hemodiálisis peritoneal ambulatoria, son mil.

Indicó que de las cifras señaladas anteriormente, el 45% de los pacientes fallece debido a la "ineficiencia" en la atención primaria.

En consecuencia, hizo un llamado al Ministerio de Salud Pública (MSP) para la intervención de las unidades de hemodiálisis y la creación de un programa nacional de adecuación de estas.

"Las unidades de hemodiálisis deben ser consideradas como una sala de cuidados intensivos por la complejidad del tratamiento que deben recibir los pacientes", indicó.

Asimismo, solicitó la creación de cuatro centros de diálisis que se ubiquen en puntos estratégicos de la geografía nacional, ya que la llegada tardía de los pacientes en busca de atención también influye en el aumento de la mortalidad.

También señaló necesario contar con accesos vasculares que faciliten el tratamiento a pacientes crónicos.

Acosta, además, sugirió que el personal médico que asiste en las unidades de hemodiálisis, reciba capacitación constante.

Y finalmente, pidió al Servicio Nacional de Salud (SNS) colocar equipos médicos multidisciplinario integrado por especialistas como nefrólogo, cardiólogo, nutricionista, psicólogo, infectólogo, y otros para la asistencia integral de los pacientes y familiares.