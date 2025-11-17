"La ciudad que Respira": Proyecto para cambiar espacios capitalinos con parques, contenes y badenes

Con la meta de marcar un antes y un después de los espacios públicos y sectores de la capital catalogados como críticos, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) dio a conocer el proyecto denominado "La Ciudad que Respira", una iniciativa para construir parques, plazas, contenes y badenes.

Algunos lugares anunciados para esta iniciativa son el Parque Urbanización Fernández, en la calle Elipse, el Bulevar Honduras, el Pabellón de las Naciones, el Paseo de Agua Dulce, en el barrio 27 de Febrero, La Yaguita y Caonabo Beato

Sin embargo, de acuerdo con el cabildo, estos lugares que antes fueron vulnerables son solo una parte de los 200 espacios que desde la alcaldía se han intervenido para llevar a cabo su transformación.

Acerca del proyecto

Durante la actividad, LISTÍN DIARIO consultó a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, sobre los planes ejecutados en el remozamiento de "La ciudad que respira".

Mejía expresó que el objetivo es devolver esos lugares a la sociedad, construyendo espacios de bienestar como parques, contenes y aceras.

"Hemos construido parques, plantado más de 20,000 árboles y arbustos, contenes y badebes, y los espacios públicos se han convertido en lugares vivos para celebraciones como bodas y cumpleaños, bautizos", dijo.

Parque Urbanización Fernández, en el Distrito Nacional.Raúl Asencio

Por lo que ratificó que, gracias a estos espacios públicos, hoy las comunidades respiran alegría, paz y una nueva esperanza.

Indicó que el proyecto se ha llevado a cabo con la unión del sector público y privado y juntas de vecinos.

“Hoy puedo asegurarles que hemos cumplido con esos objetivos. Espacios en desorden; les pusimos orden. Definimos reglas claras y las colocamos en cada uno de ellos”, sostuvo.

Parque Caonabo Beato, en el Distrito Nacional.Raúl Asencio

Asimismo, al concluir su ponencia, manifestó que aún faltan otras intervenciones para continuar el proceso de recuperación de espacios públicos.

“Esta gran transformación apenas comienza”, aseguró Mejía, al concluir entre la ovación de pie del público.