Un centro de acogida de adictos, entre propiedades afectadas por desalojo en sector Cuba

El Ministerio Cristiano Casa de Reconciliación, una entidad religiosa que funge como casa de acogida para jóvenes sumidos en la drogadicción, es una de las propiedades afectadas por el desalojo en el sector Cuba de Arroyo Hondo Segundo.

Actualmente, veinticuatro jóvenes son los que están en proceso de rehabilitación y desintoxicación en ese centro, según algunos miembros.

"Es un centro de rehabilitación. Muchos venimos de la adicción y estamos aquí buscando a Cristo. Muchos que tenemos de nueve meses, un año, tres años buscando del evangelio para volver a integrarnos a la sociedad de nuevo", expresó Estarlin Cabrera, uno de los integrantes.

Cabrera informó que hasta el momento no tienen un lugar para trasladar la congregación ante el desalojo, y que el encargado, Blass Sandy Gómez, se mantiene en la búsqueda de una nueva infraestructura para instalar el centro.

"Ahora mismo el encargado, el fundador de esto, no tiene ningún lugar donde llevarnos y él está haciendo contacto para ver si se le puede ayudar", expresó.

Alejandro Silverio Brea es otro de los miembros y dice dar testimonio de su cambio tras congregarse en el ministerio.

"Tengo once meses sin consumir y mi familia me botó, me abandonaron porque era adicto y ahora me piden un consejo porque he tenido una transformación", expresó.

Todavía en la mañana del domingo, los integrantes estaban desmontando materiales y terminando de desalojar la propiedad.

Mientras tanto, algunos de los afectados que forman parte del centenar de familias desalojadas indicaron que todavía no tienen dónde quedarse desde el viernes.

Como es el caso de Karla Rincón, de 27 años y con una hija de apenas un mes de nacida, dice estar quedándose con una vecina hasta el momento.

"Yo con mi niña en manos, me halaron, me agredieron, me llevaron presa, se llevaron la niña como si fuera un animalito. Perdí todo, todo lo de mi hija, todo lo mío, lo rompieron todo, un abuso", dijo Rincón.

Asimismo, Santo Rincón exige que alguien responda por los afectados ante el alegado “abuso” que las autoridades cometieron con ellos.

“Esa gente abusaron de nosotros. Alguien tiene que responder por nosotros, si hay gente humanitaria”, expresó Rincón.

Narró que a tempranas horas de la mañana, las autoridades iniciaron el desalojo sin el previo aviso ni indemnización.

Desalojo

En la mañana del viernes, el Gobierno inició el desalojo de decenas de familias en el sector Cuba de Arroyo Hondo Segundo del Distrito Nacional, como parte de la ampliación y el reordenamiento de la avenida República de Colombia.

Según los afectados, fueron destruidas más de veinte viviendas y más de un centenar de familias desalojadas de sus viviendas.

Algunos de los afectados revelaron que sí fueron notificados previamente, pero que la indemnización que les ofrecía el Gobierno para su reubicación no era suficiente. Sin embargo, otros negaron haber recibido alguna retribución.

Ampliación de la Colombia

La ampliación de la avenida República de Colombia contempla la construcción de un túnel que partirá desde la avenida Los Próceres hasta la avenida Jacobo Majluta e incluirá la construcción de un túnel de 580 metros y la eliminación de 25 cruces que serán sustituidos por seis retornos con el fin de buscar una solución al flujo vehicular.

Así como también fue anunciado el posible impacto de un 0.1% que también recibiría el Jardín Botánico Nacional, para los mismos fines.

Anteriormente, el Gobierno había informado que la extensión conllevaría una inversión presupuestaria de más de cien millones de dólares de la renegociación con Aerodom.