Autoridades buscan a hombre acusado de matar a dos mujeres en Brisa del Este

La Policía Nacional investiga un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Mi Esfuerzo, sector Brisa del Este, Santo Domingo Este, donde fueron encontradas sin vida una madre y su hija.

En el lugar se hallaron los cuerpos de María Morillo Morillo y su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo.

En el mismo hecho resultó herida una niña de 7 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud por heridas corto-penetrantes en ambos brazos.

La Policía y el Ministerio Público esperan los resultados del Inacif para establecer hora aproximada de muerte.

La situación fue descubierta por la señora Berenise Morillo Morillo, hermana de la hoy occisa, quien al llegar a la vivienda, alrededor de las 2:00 de la tarde, encontró la puerta entreabierta y, al entrar, observó a su sobrina herida y, en una habitación, los cuerpos sin vida de sus familiares.

De acuerdo con los reportes preliminares, obtenidos mediante entrevistas y levantamientos, como presunto autor del doble homicidio es señalado José Francisco Montero Encarnación, de 36 años. Se desconoce, por el momento, el vínculo del presunto autor del doble homicidio con las víctimas.