CICTE, de la OEA, realizará reunión los días 17 y 18 de noviembre en República Dominicana

Los días 17 y 18 de noviembre se llevará a cabo la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación y Medidas de Fomento de la Confianza en el Ciberespacio. El encuentro se llevará a cabo en el hotel Crowne Plaza Santo Domingo, y reunirá a autoridades y expertos para discutir avances y medidas en materia de ciberseguridad.

El grupo pertenece al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

17 de noviembre

La jornada iniciará el lunes 17 de noviembre con una sesión de apertura que contará con la participación de, Claudio Peguero, embajador para asuntos ciberneticos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Kelly Anderson, directora de política cibernética internacional de asuntos mundiales de Canadá; y Guillermo Moncayo, secretario ejecutivo interino del CICTE.

Tras la apertura, los representantes revisarán y aprobarán el temario y el calendario del encuentro.

En el transcurso de la mañana se dará introducción y se presentarán informes sobre los avances del grupo de trabajo con la participación de la secretaría técnica del Grupo de Trabajo sobre Cooperación y Medidas de Fomento de la Confianza en el Ciberespacio CICTE-OEA para posteriormente pasar a los comentarios y presentaciones de los Estados Miembros de la OEA.

Para las horas de la tarde se dará inicio al panel “De la infraestructura crítica a las funciones críticas: un enfoque de fomento de la confianza ”, cuya moderación estará a cargo de Pamela Polanco, Consejera, Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, contarán con la participación de representantes de Chile y Uruguay.

Más adelante, se compartirán dos presentaciones, uno sobre los “Mandatos de ciberseguridad y medidas de fomento de la confianza”, a cargo de Stephanie Valenzuela y Kerry-Ann Barrett, y otro sobre el “Documento conceptual del esquema de severidad de incidentes cibernéticos", expuesto por Carlos Leonardo, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad.

18 de noviembre

Para el dia 18, en las horas de la mañana se presentará el panel “Consideraciones Regionales sobre el Mecanismo Global de las Naciones Unidas relativo a los Avances en el Campo de las TIC en el Contexto de la Seguridad Internacional y la Promoción del Comportamiento Responsable de los Estados en el Uso de las TIC” con la moderación de Kelly Anderson, directora política cibernética internacional, asuntos globales Canadá. Participarán representantes de Argentina, Brasil y Chile.

El día concluirá con un diálogo sobre recomendaciones y propuestas que contará con la participación de los Estados Miembros de la OEA y finalmente la elección de autoridades del Grupo de Trabajo sobre Cooperación y Medidas de Fomento de la Confianza en el Ciberespacio, así como la fecha y lugar para la séptima reunión del Grupo de Trabajo .