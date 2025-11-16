578 dominicanos han sido arrestados este año para fines de repatriación en Estados Unidos

Bajo la clasificación de “peores criminales inmigrantes”, agentes de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han arrestado a 578 inmigrantes de República Dominicana con el fin de expulsarlos al país tras sentencias por diversos delitos.

De acuerdo a los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), las detenciones de dominicanos con antecedentes penales; con cargos penales pendientes y aquellos que no tienen antecedentes penales ni cargos pendientes, pero que han infringido las leyes de inmigración de EE. UU., alcanzan los 1338.

En los últimos dos meses se han arrestados en diferentes criollos en condados de Estados Unidos unos 19 dominicanos por cometer diferentes crímenes incluyendo agresiones sexuales a menores de edad.

Entre estos figuran Máximo De Jesús Peralta-Rodríguez, condenado por violación de un menor y actos sexuales desviados en el condado de Filadelfia, Pensilvania.

Manuel Emilio Lora-Troncoso, declarado culpable de dos cargos de violación de un menor con violencia y dos cargos de agresión sexual contra un menor de 14 años en Woburn, Massachusetts.

Delbis De Jesús Hernández-Vargas, de 46 años originario condenado por violación en el Bronx, Nueva York; Erick Xavier Romero, condenado por violación de una menor en Boston, Massachusetts.

Mairelys Indhira Valdez-Núñez, condenada por trata de personas, proxenetismo, mantener un lugar de reunión para actividades ilícitas y conspiración en Providence, Rhode Island.

Droga

Entre los arrestados por posesión y venta de algún tipo de droga está: Claudio Alejandro Ayvar, condenado por posesión con intención de distribuir fentanilo en Lynn, Massachusetts.

Francis Miguel Guerrero-Mejia, de 43 años. Sus antecedentes penales incluyen una orden de arresto en la República Dominicana por homicidio y condenas en Haverhill por tráfico de cocaína, posesión con intención de distribuir una droga de Clase A y posesión con intención de distribuir una droga de Clase B.

Wilbin Romero-Mejia, de 46 años. Romero-Mejia condenado por posesión de heroína y cocaína con intención de distribuir, por la cual fue sentenciado a 16 meses de prisión en Woburn, y una condena por distribución de heroína (tres cargos) y portación de arma peligrosa, por la cual fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión.

Welington Aristy, de 29 años, tiene antecedentes penales por cargos pendientes de posesión con intención de distribuir fentanilo y cocaína, así como por agresión con arma blanca en Quincy.

Wenceslao Montero-Ramírez, de 48 años, tiene antecedentes penales por cargos pendientes de tráfico de heroína, morfina, opio y fentanilo en Dedham.

Osiris Alexander Rodríguez-Guzmán, de 31 años tras cumplir una condena de cinco años por narcotráfico. Los antecedentes penales de Rodríguez incluyen una condena por tráfico de 200 gramos o más de fentanilo y posesión de armas.

Dauris Guzmán-Ruiz, fue condenado por contrabando de cocaína y tráfico de drogas en Texas.

Darvin Peguero Ruiz, fue condenado por tráfico ilegal de drogas controladas en Belfast, Maine.

Elvin Tiburcio Mirambeaux, sus antecedentes penales incluyen amenazas terroristas y posesión de drogas.

Documentos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Boston arrestó a Wildy Arias-Guerrero, de 27 años, quien tenía una condena por falsificación de pruebas (alteración, destrucción u ocultamiento), posesión con intención de distribuir fentanilo y posesión con intención de distribuir cocaína en Lawrence, lo que resultó en una sentencia de 12 meses de prisión.

Agresión y otros delitos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad de Nueva York arrestó a Luis Castillo-Flores, de 45 años. Tiene antecedentes penales por una condena por agresión agravada con intención de causar lesiones físicas graves en el Bronx, Nueva York.

Cándido De Jesús-Hernández, fue condenado por homicidio culposo en Nueva York, Nueva York.

Patricia Pimental-Cordero, fue condenada por dos cargos de atropello con fuga y conducir bajo los efectos del alcohol en Lawrence, Massachusetts.

Ramona Mercado-Vásquez, fue condenada por secuestro y robo en el condado de Bergen, Nueva Jersey.