Solicitan a Ministerio de Cultura intervenir “Casa de Alofoke” por mensajes “contrarios a valores morales”

El Movimiento Matrimonio Feliz, a través de una carta, solicitó al Ministerio de Cultura intervenir el programa "La casa de Alofoke 2", alegando que las "expresiones, mensajes y dinámicas públicas resultan contrarias a los valores éticos, morales y familiares".

Este movimiento, afirmando que promueve y defiende los valores cristianos, aseguró que el contenido de "La casa de Alofoke" proyecta modelos negativos a la juventud dominicana y afecta la formación moral y espiritual de la sociedad.

"Consideramos que este tipo de manifestaciones atentan y socavan los principios éticos y morales que deben regir la convivencia y el respeto entre los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la protección de la niñez y la juventud, quienes son los más vulnerables ante estos mensajes destructivos", leía parte de la misiva.

Por esta razón pidieron a las autoridades "tomar las medidas necesarias" para suspender o regular contenidos como "La casa de Alofoke".

TRANSCRIPIÓN DE LA CARTA SIN EDITAR:

“Señores

Ministerio de Cultura

Ciudad

Atención: Comisión Nacional de Espectáculos Públicos

Asunto: Solicitud de intervención ante espectáculo "La casa de Alofoke" contrario a los valores éticos, morales y familiares

Estimados señores:

El Movimiento Matrimonio Feliz, fiel a su misión de promover y defender los valores cristianos, la dignidad humana y la integridad de la familia, desea expresar su profunda preocupación y consternación ante la realización y difusión de espectáculos públicos que promueven la violencia, la vulgaridad y la inmoralidad, afectando gravemente la formación moral y espiritual de nuestra sociedad.

En particular, manifestamos nuestra inquietud por el espectáculo titulado "La casa de Alofoke" expresiones, mensajes y dinámicas públicas resultan contrarias a los valores éticos, morales y familiares que procuramos cultivar en nuestra nación.

Este tipo de contenido no solo ofende la sensibilidad de muchos ciudadanos, sino que también transmite modelos negativos a la niñez y a la juventud, comprometiendo la educación en valores y la sana convivencia social.

Consideramos que este tipo de manifestaciones atentan y socavan los principios éticos y morales que deben regir la convivencia y el respeto entre los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la protección de la niñez y la juventud, quienes son los más vulnerables ante estos mensajes destructivos.

Por ello, solicitamos respetuosamente a las autoridades competentes que evalúen y tomen las medidas necesarias para suspender o regular estos eventos y contenidos, que resultan contrarios al bien común y a los valores que sustentan nuestra nación.

La familia es el corazón de la sociedad, y su protección exige responsabilidad y acción decidida de todos los sectores. El Movimiento Matrimonio Feliz, desde su compromiso evangelizador, reafirma su disposición a colaborar en la promoción de una cultura de paz, respeto y educación en valores, como lo ha venido haciendo durante 33 años en beneficio del pueblo dominicano”.