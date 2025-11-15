Grietas por Melissa persisten en la Circunvalación de Baní

Aunque brigadas trabajan intensamente en turnos de 12 horas desde hace unos 18 días, las grietas que las lluvias de la tormenta Melissa abrieron en el asfalto de la Avenida Circunvalación de Baní, en la zona de Galeón, aún siguen abiertas.

La compañía a cargo se ha visto obligada a posponer la solución de estas grietas, concentrando sus esfuerzos en otros tramos de mayor urgencia, donde los daños a la infraestructura vial son de una magnitud superior.

Reporteros de este diario visitaron un área próxima a la salida oeste de Galeón, donde se advierte el daño más significativo: un corte profundo y extenso de más de 50 metros lineales que ha removido la capa asfáltica y todo el volumen de relleno base del bulevar.

Allí, unas 125 personas, incluyendo técnicos, ingenieros y obreros, laboran en turnos dobles (7:00 a.m. a 7:00 p.m. y 7:00 p.m. a 7:00 a.m.) para agilizar la reparación.

Causa del colapso

Un colaborador técnico de la obra explicó que el colapso se debió al fallo de un drenaje que cruza la vía. "El drenaje que se hizo para sacar las aguas de esa cañada no resultó suficiente ante el volumen de la escorrentía que provocaron las aguas de la tormenta, haciendo que toda la base de este tramo se resintiera y afectara también la carpeta de asfalto", detalló la fuente.

Se aseguró que la parte del drenaje ha sido corregida, el suelo fortalecido y que en los próximos días se iniciará la reposición de la base de relleno y el asfalto.

Otros puntos críticos

Además del corte principal, se observaron labores en otros puntos críticos, como el puente que enlaza con la carretera Sánchez, a unos 600 metros al oeste.

• Además, el lateral oeste del puente que cruza la carretera Sombrero-Matanzas, donde las aguas del Arroyo Cano causaron el deslizamiento de los laterales (gaviones), obligando también al cierre temporal de otro tramo.

Cabe recordar que esta avenida fue concluida recientemente, con un costo que supera los 7 mil millones de pesos, según informó el presidente Abinader en el acto de inauguración del pasado 14 de agosto.

Fallos coinciden con análisis de Osiris de León

Las intervenciones actuales para corregir fallos visibles de construcción parecen confirmar los análisis técnicos que hizo recientemente para este diario el ingeniero geólogo Osiris de León.

De León identificó "diez factores fundamentales" cuya combinación pudo haber provocado el derrumbe vial durante las lluvias de Melissa.

El experto enfatizó que un fallo en taludes de carreteras se debe a la confluencia de varios elementos, siendo el exceso de agua intersticial el "gatillo disparador" del colapso, al incrementar drásticamente la presión de poros en el suelo.