Fuertes aguaceros por vaguada impactarían a más de 20 provincias en RD

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que la presencia de una vaguada sobre el territorio nacional, sumada a los efectos de un sistema frontal que se aproxima por el norte del país, continuará generando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en distinas zonas del país la noche del sábado y primeras horas de la madrugada del domingo.

El organismo indicó que mantiene los niveles de alerta meteorológica ante la eventualidad de posibles inundaciones urbanas, desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas.

De acuerdo con el informe, las precipitaciones más significativas se esperan hasta el inicio de la noche, afectando al menos a veinte provincias en las regiones norte, noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Pronóstico

Las provincias impactadas por estos incrementos nubosos con aguaceros y tronadas son Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Azua, San Juan y Elías Piña.

En el caso del Gran Santo Domingo (Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste), se esperan incrementos nubosos con aguaceros y tronadas hasta las primeras horas de la noche, disminuyendo gradualmente después.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico destacó que se sentirán “agradables” en la noche y la madrugada, especialmente en las zonas de montaña y los valles del interior, debido a la incidencia del viento fresco del este/noreste.

La temperatura mínima esperada para el Gran Santo Domingo estará entre 21 y 23 grados centígrados.