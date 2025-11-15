Estudiantes están consumiendo información sin análisis crítico, dice rector de la UCNE

El rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) padre Isaac García de la Cruz, informó que la calidad en la educación dominicana es un problema que enfrentan muchos países.

Al participar en una entrevista en el programa “El Día” que se transmite por Telesistema canal 11, expresó estos mayores problemas se visualizan en el nivel inicial y secundaria, ya que las universidades están recibiendo jóvenes con mayor acceso a herramientas educativas, pero con menores niveles de exigencia “que en años anteriores”.

“Estudiantes que ahora mismo en vez de apoyarse en la inteligencia artificial o la tecnología para crear juicios críticos están consumiendo información sin análisis y esto impacta en nuestras universidades”, indicó al tiempo de señalar que la UCNE dedica mucho tiempo a la formación crítica, ética y de valores.

“De nada sirve tener mucha inteligencia artificial, mucha tecnología en la educación, pero poca ética, pocos valores”, recalcó.

El pasado mes de septiembre, la Universidad Católica Nordestana celebró la ceremonia de la Octogésima Octava Graduación Ordinaria, en la que 392 nuevos profesionales de grado, postgrado y técnico recibieron sus títulos.

En el acto se invistieron 253 graduandos de grado, 132 de postgrado y 7 técnicos superiores, en una oferta que incluye Administración de Empresas (regular y del Programa Para Adultos de Educación Superior-PAES-), Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Contabilidad y Mercadeo.