Controlan incendio en plaza comercial del Distrito Nacional

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que el incendio ocurrido una tienda ubicada en una plaza comercial ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricart del Ensanche Naco, en el Distrito Nacional, fue controlado.

En el operativo intervinieron seis unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, dos ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y una patrulla de la Policía Nacional.

El equipo de salud en el lugar informó que dos personas fueron trasladadas para evaluación médica, mientras que otra recibió asistencia en la escena.

Los bomberos confirmaron que el incendio fue controlado y que realizaron labores de enfriamiento en el área afectada.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional realizó el combate al fuego y las maniobras de enfriamiento correspondientes para asegurar el área y permitir el trabajo del resto de las instituciones de respuesta.