En Villa Linda claman por ayuda ante abandono municipal

El sector Villa Linda, ubicado en los Alcarrizos, se encuentra sumergido en basura y aguas contaminadas que permanecen reposadas en calles y aceras a causa del deterioro que presentan.

Moradores de la zona aseguran que han tenido que convivir durante más de 20 años bajo las mismas condiciones. Declarando que pese a las diversas denuncias realizadas ante las autoridades, no han recibido la ayuda esperada.

Estos sostienen que el camión de la basura no pasa desde la semana pasada, resaltando que antes tenían un servicio asignado para los miércoles y viernes. “El camión de la basura pasaba dos veces a la semana, pero ahora no sé qué está pasando que no está viniendo”, manifestó Ana María Santos, residente del sector.

Afirmó que el gran problema que los atormenta es el agua sucia que permanece en las vías a causa de la falta de filtrantes. “Siempre ha sido así, nosotros somos huérfanos”, lamentó.

Los vecinos se han visto obligados a aceptar la realidad de ver residuos sólidos todos los días acumulados en las esquinas de sus negocios y residencias, debido a las constantes faltas por parte de los recolectores de basura, quienes frente a los reclamos directos, expresan que la ausencia se debe a “camiones descompuestos”.

La esperanza de las personas que viven en Villa Linda está menguando. Aseguran que sienten abandono por parte de las autoridades, quienes visitan el barrio solo cuando están en tiempos de campaña electoral.

Víctor Bencosme, poblador de esta localidad, dijo que la junta de vecinos ha manifestado sus inconformidades con el Ayuntamiento y el alcalde del municipio, Junior Santos, sin embargo, no han visto iniciativas por parte de las autoridades. “Uno se ha quejado, pero no nos hacen caso”, indicó Lolis, administrador del colmado González.

Esto ha ocasionado que las personas busquen soluciones individuales para resolver la acumulación de desperdicios, trasladando las bolsas en vehículos y desechándolas en otros lugares donde la presencia de recolectores de basura se manifiesta.

De lo contrario, optan por mantenerlas dentro del sector hasta que el camión decida recogerlas.

Mediante desesperación, el dueño del colmado J, el señor Juan Mordán dijo que: “El agua nos tiene arropados hace 30 años” asegurando que el negocio se le llena de agua cada vez que se manifiestan las lluvias.

Los envejecientes y niños son un tema de preocupación. Cuando llueve las calles se inundan provocando lodazales y riesgo para los más vulnerables, como sucedió en semanas pasadas con la tormenta Melissa. “Un señor mayor, anoche me contó que se cayó cruzando, porque antes de ayer llovió mucho”, aseguró Gabriela Faña.

Un chofer de la zona, señaló que al cruzar por esta ruta le resulta difícil, “sales de un hoyo, caes en una zanja, sales de una zanja y caes en otro hoyo”, dijo.

"Cuando llueve eso se inunda que ahoga cualquier vehículo”, indicó.

Rafael Arquímedes, residente de Villa Linda, expresó: “A veces viene el síndico y hace una simple reunión, pero eso se queda en palabras, más nada”.

Asimismo agregó que “da pena y vergüenza” que sigan botando por síndicos y políticos que los mantienen en el caos permanente, haciendo referencia a que la situación no mejora a pesar de los cambios de autoridades.