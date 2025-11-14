Fundación Tzu Chi transforma comunidades dominicanas

Motivada por la compasión y el amor universal, la fundación internacional budista Tzu Chi, con sede en Taiwán, se ha convertido en un actor clave en la gestión de ayuda humanitaria para familias necesitadas en República Dominicana.

Su misión principal es aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por crisis o desastres naturales.

Desde su establecimiento en el país en 1999, el organismo ha abogado consistentemente por el bienestar de las personas, llevando su apoyo a numerosas localidades catalogadas como vulnerables.

Visibilizando Trabajo de la Fundación

Mariana Ju, presidenta de la fundación Tzu Chi en RD, ofreció estas declaraciones durante un conversatorio con el director de Listín Diario, Miguel Franjul.

Este encuentro tuvo como objetivo visibilizar y destacar los importantes aportes de la organización en el territorio nacional.

Guiada por la filosofía de "trabajar con amor por el bien del entorno", la representante afirmó que su mayor satisfacción es guiar a jóvenes y adultos a colaborar por el bien común.

“Tenemos voluntarios en el mundo, porque nosotros como voluntarios somos los ojos, manos y pies de la maestra Cheng Yen (fundadora del organismo), de 90 años; por eso los voluntarios llegan donde hay necesidad”, explicó Ju.

Los voluntarios de la organización han desplegado su labor en diversos sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como en provincias como Hato Mayor, Monte Plata, Manabao (Jarabacoa) y La Romana, con un enfoque especial en bateyes como Comoquiera, La Higuera, 20 A, en Guaymate, y El Gato, en Cumayasa.

Durante estas visitas, las familias son asistidas con raciones alimenticias cocidas y crudas, atención médica y odontológica, además de operativos de limpieza comunitaria y otros apoyos sociales y educativos.

Lluvias impulsan reciclaje como solución

Desde el inicio de sus operaciones, los daños causados por las lluvias han sido un tema central para Tzu Chi en RD. Por ello, la fundación ha incorporado activamente las jornadas de reciclaje en sus operativos, especialmente en los sectores más afectados del Gran Santo Domingo.

Un caso de éxito notable es la comunidad de Los Ríos, cerca de la cañada Las Ochocientas, donde los voluntarios realizan operativos mensuales de recolección de botellas plásticas para el cuidado del medioambiente.

“Junto con la comunidad, mensualmente en Las Ochocientas se están recolectando cerca de 6,000 libras de botellas plásticas que equivalen a varias zonas de Los Ríos, incluida la cañada La Ochocienta y otros sectores, pero lo importante no es la ayuda, lo importante es que la comunidad pertenece al proyecto de reciclaje”, enfatizó Mariana Ju.

La presidenta manifestó que, gracias a los programas educativos de la organización, el entorno del sector ha experimentado una transformación significativa.

Frases como “Ya el barrio no se inunda porque todo el mundo está reciclando botellas” o “la inundación viene menos” son ahora comunes en la comunidad, lo que evidencia el impacto positivo.

Consultada sobre la expansión de la ayuda a otros sectores afectados por la acumulación de plásticos, Mariana Ju subrayó la importancia de la participación local: “Para llevar ayuda, hay que ubicar gente que lucha por su comunidad”.

Añadió que la clave está en el liderazgo local: “Cuando fuimos a Los Ríos vimos mujeres preocupadas por su sector; semanalmente sacan su funda de botellas para hacer reciclaje.

Tenemos personas que son compradoras de esas botellas, y ellos trabajan con apoyo de nosotros”.

Próxima parada: Baní

Tras el paso del huracán Melissa, que causó inundaciones y graves daños en la región Sur, el municipio de Baní, en la provincia Peravia, será el próximo destino de la ayuda.

La fundación Tzu Chi tiene previsto realizar una serie de operativos el 23 de noviembre para impactar a 211 familias que perdieron sus pertenencias durante la catástrofe.

Con el objetivo de expandir la comunidad Tzu Chi, la fundación ofrecerá 20 becas a jóvenes dominicanos para estudiar en Taiwán el próximo año.

Para optar por este subsidio, los aspirantes deben ser personas cualificadas y, sobre todo, demostrar una profunda actitud de servicio.

“Se darán 20 becas nacionales a los jóvenes, claro, con pasión de servir; esa es la condición de aplicar a esa beca, porque les debe interesar la labor social”, concluyó la presidenta de la fundación taiwanesa en el país.