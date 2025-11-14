Abinader y la DEA fortalecen alianza antidrogas

Una misión de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) visitó la República Dominicana y fue recibida por el presidente Luis Abinader para discutir la colaboración en la lucha contra el narcotráfico en el país y la región.

La delegación de la DEA estuvo encabezada por Daniel Salter, Administrador Adjunto Principal, y Miles Aley, Jefe Adjunto de Operaciones Internacionales, junto a otros funcionarios de la agencia.

El presidente Abinader agradeció el reconocimiento de los directivos de la DEA y reafirmó el compromiso de su gobierno de mantener la colaboración con Estados Unidos para combatir el tráfico internacional de narcóticos, el narcoterrorismo y otros ilícitos.

En la reunión con el presidente también participaron Michael A. Miranda, Agente Especial de la DEA para la División del Caribe, y Kaleb T. Sanderson, Agregado de la DEA para República Dominicana y Haití.

Por el lado dominicano, asistió el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Vicealmirante José M. Cabrera Ulloa.

El mandatario aseguró a los funcionarios que la República Dominicana continuará siendo un socio clave en los esfuerzos regionales contra el tráfico de drogas.

Tras la reunión presidencial, los representantes de la DEA se dirigieron a la sede de la DNCD, donde sostuvieron un encuentro con el Vicealmirante Cabrera Ulloa y la plana mayor del organismo.

Durante esta reunión de trabajo, se acordó reforzar la cooperación binacional, incluyendo la mejora de equipamiento y el intercambio de información en tiempo real.

El objetivo es enfrentar las estructuras del narcotráfico, haciendo énfasis en el Cartel de los Soles y otros grupos criminales que operan en la región.

Daniel Salter, Administrador Adjunto Principal de la DEA, destacó el nivel de colaboración entre República Dominicana y Estados Unidos, señalando que esta alianza ha sido exitosa para combatir y desmantelar cárteles de drogas dentro de los esfuerzos conjuntos que se desarrollan en el Caribe.

"Seguiremos fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación internacional con todos los países aliados, para desarticular estas estructuras criminales, que intentan llevar inestabilidad a nuestros pueblos", indicó Salter.

Por su parte, el vicealmirante Cabrera Ulloa de la DNCD, valoró la confianza de Estados Unidos a través de la DEA, un factor que ha facilitado la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional en la región.