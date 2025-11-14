¡30 años después! Haití resucita a su Ejército y planea "grandes cuarteles" en la frontera

Después de treinta años de ausencia que se cumplen este mes venidero de diciembre, Haití no sólo ha revelado el avance en la refundación de sus Fuerzas Armadas (FAH), sino que difunde sus planes para establecer "grandes cuarteles dignos" en la frontera terrestre con República Dominicana.

Disuelta en diciembre de 1995 por decreto del presidente Jean-Bertrand Aristide, el regreso de la fuerza militar es visto hoy como una necesidad urgente para contener la violencia interna y blindar sus límites territoriales.

Este proyecto de modernización apunta a construir un Ejército profesional de 5,000 soldados a medio plazo, cuya misión dual será la asistencia en desastres naturales y la patrulla y defensa de fronteras terrestres y marítimas.

Este desarrollo ya se apoya en la formación de miles de reclutas y en la inauguración de infraestructuras clave, como la nueva base de Vertières, en Puerto Príncipe.

A mediados de esta semana, el ministro de Defensa, Jean-Michel Moïse, exmiembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, expuso la ambición del proyecto en el programa "Le Rendez-Vous" de Gazette Haïti News.

El ministro aseguró que Haití aspira a un ejército "profesional, disciplinado y respetado", y respecto a la infraestructura fronteriza, declaró enfáticamente: "No quiero pequeñas bases, sino grandes cuarteles dignos de tal nombre".

La intención es que estos "grandes cuarteles", acojan una fuerza compuesta por unidades especializadas, armada y fuerza aérea, capaces de prevenir cualquier "amenaza futura".

Falta de claridad sobre estos "grandes cuarteles"

No obstante, los planes específicos para la construcción de nuevas bases militares terrestres en el límite con la República Dominicana no han sido detallados públicamente con la misma claridad que la reciente base principal en la capital.

También, Moïse advirtió que su país enfrenta "amenazas internas inéditas" y que "el propio pueblo del país se está alzando en armas contra la población", subrayando la urgencia del relanzamiento militar.

Estrategia fronteriza y visión de RD

La estrategia de seguridad haitiana se concentra en las áreas de alta dinámica transfronteriza y en los puntos de control formal que colindan con la República Dominicana: Ouanaminthe (frente a Dajabón), Belladere (frente a Comendador), Malpase (frente a Jimaní) y Anse-à-Pitre (frente a Pedernales).

La reinstauración de un ejército fuerte en Haití ha sido vista históricamente por la República Dominicana como un factor de estabilidad regional.

Esta visión quedó patente en 2017, cuando el entonces ministro dominicano de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, afirmó a Listín Diario que las fuerzas armadas dominicanas brindarían "apoyo solidario" en el desarrollo del ejército haitiano.

Este fue su argumento: A la República Dominicana le "interesa que lo tengan; a ellos también les interesa tener una frontera segura."

Inventario de armamento

El ejército haitiano, con una cifra modesta de efectivos estimada entre 1,500 y 2,000, dispone de un inventario de armamento ligero caracterizado por una mezcla de equipos heredados y nuevas adquisiciones puntuales.

En su arsenal predominan los fusiles de asalto clásicos, como el M16 (EE. UU.) y el Heckler & Koch G3 (Alemania), aunque se han introducido modelos más modernos como el fusil Taurus T4 (Brasil).

Sin embargo, el inventario histórico de armamento pesado (como antiguos obuses y vehículos blindados Cadillac Gage Commando) es de funcionalidad dudosa.

A pesar de que Haití dedica históricamente un porcentaje muy bajo de su PIB a la defensa (alrededor del 0.1%), los recursos de emergencia reflejan la seriedad del compromiso:

En abril de 2025 se aprobó un "presupuesto de guerra" especial de $275,000 USD para enfrentar la violencia. Aproximadamente el 40% de ese monto fue destinado a la Policía Nacional y al Ejército. El gasto militar total en 2021 fue estimado en $20.9 millones de USD.

Actualmente, la Policía Nacional de Haití (PNH) es la fuerza de primera línea y la principal receptora del equipamiento reciente. Gracias al apoyo internacional (principalmente de EE. UU.), la PNH ha recibido vehículos blindados de transporte de personal, pistolas modernas (como la Glock 19), municiones y equipos de comunicación, cruciales para sus operaciones urbanas.

La consolidación de la FAH se sustenta en una sólida cooperación internacional: La nueva Fuerza de Represión de Pandillas cuenta con el respaldo financiero y logístico de Estados Unidos y Canadá.

México proporciona entrenamiento militar directo a centenares de soldados haitianos, centrado en habilidades de combate y técnicas contra grupos armados.

Este proyecto, aunque se enfrenta a desafíos financieros y logísticos, marca el compromiso de Haití por reconstruir una institución militar que asuma el control territorial y combata el crimen organizado.