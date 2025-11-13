Vaguada continuará provocando aguaceros este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este jueves desde horas de la mañana se esperan lluvias locales en algunas localidades del litoral Atlántico del país.

Estas lluvias serán especialmente en las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, entre otras

En horas de la tarde y entrada la noche, se espera que la interacción de una vaguada, que se desplaza lentamente sobre aguas del océano Atlántico, cause aguaceros acompañados de tronadas aisladas sobre San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Puerto Plata, Monte Cristi, Elias Pina, entre otras.

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

En la costa Caribeña, específicamente al sur/suroeste de Pedernales se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero por viento y oleaje anormal.

El resto de la costa se mantiene normal, según indica el Indomet.