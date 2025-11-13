Aumenta pago Per Cápita Adicional del Seguro Familiar de Salud

La tarifa del Seguro Familiar de Salud (SFS) se elevó a RD$1,919.78, lo que representa un aumento de RD$204.32 respecto a los RD$1,715.46 anteriores, por el pago de hijos mayores de 21 años, padres y suegros. Esto para garantizar la cobertura de cirugías de reconstrucción de senos y fármacos para el tratamiento de otros achaques, incluido el VIH.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social informó este martes, a través de un comunicado, sobre el monto. Este se debe a la aprobación de la “Resolución No. 624-02”, que aborda el pago per cápita adicional del sistema de protección integral de la salud para el afiliado y su familia.

“Con este incremento se logró la cobertura de cirugías de reducción de senos, destinadas a hombres y mujeres con crecimiento patológico de mamas”, reseña la nota.

Seguido de esto, explica que también la suma sostiene la cobertura de 40 nuevos medicamentos, incluyendo medicinas para diabetes, hipertensión, antibióticas, anticonceptivos, entre otros.

Al igual que antirretrovirales, para pacientes con VIH y hepatitis B. Además, se aprobaron el diagnóstico y tratamiento integral para la tuberculosis.

Sobre la aplicación

De acuerdo con el comunicado, este monto fue aplicado desde el día uno de noviembre del año en curso.

Sin embargo, otros afiliados sentirán las deducciones a partir del 15 de este mes.

“Todos los empleados que tengan sus hijos mayores de 21 años, padres y suegros como dependientes adicionales en el Seguro Familiar de Salud, verán afectadas sus deducciones a partir del 15 de noviembre del 2025, con un incremento total en la mensualidad de RD$204.32”, señala el Consejo Nacional de Seguridad Social.