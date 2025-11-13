Santiago Riverón somete anteproyecto de ley sobre regulación de venta propiedades a extranjeros

Santiago Riverón, alcalde del municipio Dajabón, depositó un anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados, que busca regular la venta de propiedades inmobiliarias a extranjeros en las provincias de la frontera y fomentar un plan de dominicanización en la zona fronteriza.

Riverón, al entregar el documento en la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara Baja, indicó que la iniciativa de ley está amparada en la Constitución de la República Dominicana y tiene el objetivo de regular la venta de terrenos a extranjeros en los pueblos de la franja fronteriza.

Además, busca garantizar derechos fundamentales consagrados en el Artículo 51, que preserva, reconoce y garantiza el derecho de propiedad a los dominicanos.

Asimismo, aseguro a través de una nota de prensa, que la propuesta busca fomentar la dominicanización en las provincias Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Bahoruco y Pedernales, las cuales constituyen la frontera terrestre de la República Dominicana limitante con Haití.

También, reveló que en la actualidad no existe una ley que regule la adquisición, uso y disfrute de la propiedad inmobiliaria en estos territorios para los ciudadanos extranjeros que garanticen el fiel cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Carta Magna.

Según el ejecutivo municipal, El anteproyecto procura reforzar los controles y las medidas contra el flujo migratorio irregular de extranjeros, principalmente de haitianos hacia el territorio nacional, así como la trata de personas, en consonancia con la Ley 285-04, que regula la política migratoria en la República Dominicana.

El comunicado plantea un programa de apoyo a la región fronteriza, a fin de que el Poder Ejecutivo disponga en el Presupuesto General del Estado durante un 2% de los ingresos ordinarios como asignación especial, denominado "Fondo de Apoyo a la Dominicanización de la Frontera Terrestre”, para los próximos 5 años.

La nota de prensa culminó subrayando que la iniciativa busca establecer que los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales sean responsables de vigilar el cumplimiento de la legislación, en coordinación con las demás entidades del Estado, como la Dirección General de Migración, el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y otras instituciones.