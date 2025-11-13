Decidirán el 27 de noviembre si varían prisión preventiva a "Alex Paquete" por homicidio en Naco

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, decidirá el próximo 27 de noviembre si varía la medida de coerción impuesta contra José Alexander de los Santos Lemos, alias "Alex Paquete", acusado de matar a tiros a un hombre y herir a otro en un restaurante del sector Naco.

El magistrado Martínez tenía previsto conocer este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción de Santos Lemos, pero el caso fue aplazado debido a una situación de salud de uno de los abogados del imputado.

El pasado 5 de agosto, el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva a Santos Lemos, a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

El tribunal se basó en la gravedad del hecho y en la facilidad con la que, según la fiscalía, el imputado utilizó un arma de fuego ilegal para ultimar a Alexandry Junior Pilier (alias "Alex Weed"), de 30 años, y herir a Willal Stiven Castro Collado, de 23 años.

Detalles del Suceso

De acuerdo con la medida de coerción, Santos Lemos cometió el hecho alrededor de las 7:30 de la mañana del 31 de julio, en el establecimiento MG Kitchen, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart.

La Disputa

La investigación indica que el acusado se encontraba compartiendo con amigos cuando llegó la víctima junto a su pareja sentimental. En medio de una disputa, Santos Lemos sacó un arma de fuego que portaba en la parte delantera de su cinturón y realizó múltiples disparos, causando la muerte de Pilier e hiriendo a Castro Collado.

Evidencia

Luego de disparar, el incriminado escondió el arma en la cocina del lugar, según quedó registrado en las cámaras de seguridad. Posteriormente, abordó una yipeta en el parqueo y esperó la llegada de las autoridades, a quienes confesó el hecho.

Arma Ilegal

En el área de la cocina fue ocupada una pistola marca Glock, modelo 26, calibre 9mm, con su cargador y siete cápsulas, sin documentación que amparara su porte o tenencia legal, por lo cual fue arrestado en flagrante delito.