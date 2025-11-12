Raquel Peña dice que investigan las causas del apagón general en el país

Luego del apagón en el día de ayer que dejó todo el país a oscuras y provocó el colapso en los servicios de transporte, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, explicó que "se están investigando las causas de esa falla que se originó en una subestación en San Pedro de Macorís".

Peña destacó la labor de los técnicos que, por dirección del presidente Luis Abinader, lograron restablecer la energía en el territorio nacional, en lo que califica como "tiempo record" para la situación que se estaba dando.

Las declaraciones se produjeron en el marco del encuentro número 52 de la Fuerza de Tarea Conjunta que se celebra en Santiago este miércoles.

"Por primera vez se saca de Santo Domingo esta reunión para que todo el país, y especialmente el Cibao y Santiago, conozcan de primera lo que se hace todos los lunes en esta reunión que encabeza nuestro presidente, que me envió en su representación", explicó Peña.

En la actividad se encuentran además Yeny Berenice Reynoso, procuradora general de la República; Faride Raful, ministra de Interior; el director de la policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el comisionado para la reforma policial, mayor general Luis Ernesto García; Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago y otras autoridades.

La reunión se extenderá por dos horas, y al concluir las autoridades darán un panorama de cómo está la seguridad ciudadana.