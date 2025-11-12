Vaguada generará lluvias en algunas provincias del país este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este miércoles una vaguada cerca del norte/noroeste provocará lluvias locales y posibles tronadas sobre provincias del Este del país.

En ese sentido, las provincias donde se esperan estas lluvias son El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, así como en Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

El Indomet indica que para la tarde se espera que estas lluvias se extiendan hacia Monte Plata, el gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Peravia y en otras zonas de provincias cercanas hasta el inicio de la noche.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa Caribeña se recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, evitando aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales, principalmente hacia el extremo suroeste de la isla.

Mientras que la costa Atlántica el oleaje incrementará paulatinamente mar adentro, a partir de este miércoles.