SNS hace llamado a continuar vacunación contra el sarampión ante brote en Las Américas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recientemente reportó 12,318 casos de sarampión hasta finales de octubre de este año en las Américas; solo en Canadá, reportó 5,100 de los casos.

Ante esto, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, hizo un llamado a la población dominicana a darle continuidad a la vacunación contra esta enfermedad, además de "filtrar" las informaciones sobre salud antes de publicarlas y aplicarlas.

"Tenemos una gran cobertura de vacunación en República Dominicana, y llamamos a la población a que hay que acudir a vacunarse. Muchas veces nos dejamos llevar por prensa no calificada en las redes que publica todo tipo de desinformación con relación a la vacuna; las vacunas son seguras, confiables y evitan enfermedades y muertes", expresó Lama.

En el mismo orden, la OPS señaló que para el año 2024 se confirmaron 465 casos, mientras que entre el 2000 y 2023, la vacuna contra el sarampión evitó más de 6 millones de muertes en las Américas y más de 97 millones en el mundo desde 1974.

Asimismo, subrayó que entre el 2000 y 2023, la tasa de mortalidad a nivel mundial disminuyó en todo el mundo en un 83%, debido a la vacunación.

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) hizo un llamado a las autoridades sanitarias, médicos y la población dominicana a redoblar los esfuerzos para prevenir casos y proteger los “logros alcanzados” por Salud Pública.

La OPS define al sarampión como una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por "gotículas" procedentes de la nariz, boca y faringe de personas infectadas.

Síntomas

Señala que los síntomas iniciales que suelen aparecer son entre 8 y 12 días después de la infección y son fiebre alta, rinorrea o secreción nasal, inyección conjuntival u ojos rojos y pequeñas manchas blancas en la cara.

Luego, con el transcurso de los días, aparece una erupción cutánea en el cuello y el cuello, y se va expandiendo por todo el cuerpo.

Además, indicó que al cabo de dos a tres semanas los pacientes empiezan a recuperarse.

También subrayó que el sarampión puede causar complicaciones “graves”, especialmente en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía.