Ocupan cigarrillos de contrabando en comercios de Santiago

La Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) del Ministerio Público ocupó, miles de unidades de cigarrillos de contrabando en comercios de Santiago.

La ocupación fue realizada junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), y el apoyo de la Dirección Regional Cibao Sur.

El operativo se realizó en el Mercado Hospedaje Yaque, donde las autoridades incautaron 56,540 unidades de cigarrillos en condición de contrabando. La acción violó a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

Otra intervención se realizó en otro establecimiento del sector Las Colinas, donde se comercializaban cigarrillos y estimulantes sexuales que no poseían el debido registro sanitario ni aduanal para su venta pública.

Durante esta requisa se incautaron de 1,420 cigarrillos de diferentes marcas que fueron traídas al país en contrabando, así como 67 estimulantes sexuales, de diferentes marcas.

En una nota de prensa, la institución indicó que esas acciones se realizon en apoyo a la campaña educativa “Si vendes cigarrillos ilegales, te puedes buscar un lío feo”, desarrollada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Además, indicaron que los allanamientos se ejecutaron bajo las órdenes de allanamiento número 2025-AJ0074537