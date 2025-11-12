Cierran vertedero a cielo abierto en Baní e inauguran primera fase de relleno sanitario

El Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible), cerró el vertedero a cielo abierto de Baní e inauguró la primera fase del relleno sanitario.

A su vez, puso en operación la estación de transferencia del municipio de Nizao.

En una nota de prensa explica que esas tres obras marcan un antes y un después en la correcta gestión de residuos sólidos y la protección ambiental en la provincia de Peravia y sus municipios.

Destaca que el gobierno dominicano, a través de DO Sostenible, ha realizado una inversión acumulada en Peravia que supera los RD$230 millones, destinados a transformar estructuralmente el manejo de residuos en esta provincia.

“Solo en el cierre técnico del vertedero de Baní se invirtieron RD$130 millones, mientras que la primera fase del relleno sanitario contó con una inversión de RD$35 millones. La estación de transferencia de Nizao, tuvo un costo de RD$21 millones. A esto se suman otras obras clave como la estación de Villa Fundación (RD$29 millones), la verja perimetral (RD$5 millones) y el cierre del vertedero de Palmar de Ocoa (RD$10 millones)”.

destaca que esas acciones no solo ponen fin a las humaredas, incendios y contaminación provocada por el antiguo vertedero, sino que introducen un modelo de disposición final controlada, segura y sostenible, que mejora la salud pública, protege el suelo y los acuíferos, y promueve prácticas modernas como el reciclaje y la valorización de materiales.

Además, el director ejecutivo del Fideicomiso, Príamo Ramírez, anunció una importante ampliación del relleno sanitario, con una inversión estimada de RD$118 millones. Esta segunda etapa incluirá la construcción de una nueva celda, una nave de reciclaje y obras complementarias, garantizando así la capacidad operativa del sistema y su sostenibilidad a largo plazo.

“Estas obras representan la visión que tiene el presidente Luis Abinader con modernizar y mejorar la vida de los dominicanos a través del correcto manejo de residuos sólidos en el país. Con estos tres proyectos estamos dejando una provincia Peravia más limpia, saludable y sostenible”, destacó Ramírez.

El proyecto fue desarrollado por el Fideicomiso DO Sostenible, con el apoyo operativo del Ayuntamiento Municipal de Baní, y la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como parte de la estrategia nacional para la transformación de la gestión de residuos.

El relleno sanitario inaugurado cumple con estándares internacionales, con celdas impermeabilizadas, laguna de lixiviados, sistema de tratamiento, báscula, oficinas y área de reciclaje. Está concebido como una solución provincial que sustituirá al menos 13 vertederos de municipios como Nizao, Matanzas, Sabana Buey y Villa Fundación. La estación de transferencia de Nizao, por su parte, facilitará la recolección eficiente y el transporte de residuos hacia el relleno, fortaleciendo así la cadena logística de disposición final.

Estas obras reafirman el compromiso del gobierno dominicano, a través de DO Sostenible, con un modelo de desarrollo más limpio, eficiente y ambientalmente responsable para toda la República Dominicana.