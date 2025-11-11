Suprema aplaza solicitud de extradición de Ethian Vásquez, expareja de Jacqueline Fernández

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el jueves 18 de este mes la solicitud de medida de coerción en contra del exesposo de Jacqueline Fernández Brito, diputada de la provincia La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Estaffani José "Ethian" Vásquez Amarante, es solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos, en Puerto Rico, por supuestos vínculos con el tráfico de drogas.

El tribunal, presidido por Fran Soto e integrado por María Garabito y Deysi Montás, tomó la decisión de aplazar la audiencia para las 11 de la mañana, a fin de que el abogado de la defensa tome conocimiento de la acusación.

El abogado Ricardo Sánchez planteó al tribunal que había sido apoderado del caso, anoche (lunes 10 de noviembre) y que necesitaba tener conocimiento de la solicitud de extradición.

Mientras, una abogada de Defensa Pública que había sido apoderada del expediente pidió que se le permitiera bajar del estrado, ya que Vásquez había contratado un abogado privado.

El PRM impuso a Jacqueline Fernández como candidata a diputada pese a sentencias del TC y el TSE Lea también

Mientras, el coordinador del departamento de extradición de la Procuraduría General de la República, el procurador adjunto Osvaldo Bonilla y la procuradora de Corte, Elvira Rodríguez, no se opusieron al pedido de aplazamiento.

La abogada que representa a la embajada norteamericana en el país, Analdis Alcántara, no se opuso a que la solicitud de medida de coerción fuera aplazada.

Según la solicitud de extradición, Vásquez es acusado de vender 5 kilogramos de cocaína a un agente encubierto y es reclamado por una Corte Federal de Puerto Rico. Conforme a la acusación se le hizo una transferencia de dinero por valor de más de 2 millones de dólares.