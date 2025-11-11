Sepultan en el Cristo Redentor restos de Leopoldo Díaz, fundador de Hogar Crea

Bajo los rayos del sol, con rosas y cánticos dieron el último adiós este martes a Leopoldo Díaz , fundador de Hogar Crea Dominicana , en el cementerio Cristo Redentor.

El entierro se realizó pasadas las 2:00 de la tarde, culminando con una jornada de despedida que inició con el velatorio en la funeraria Blandino, en Santo Domingo.

Durante el sepelio, sus hijos, Julio, Leopoldo y Amparo Díaz, visiblemente afectados, demás familiares, amigos y una comitiva de jóvenes rehabilitados y en tratamiento se acercaron a dejar flores sobre el ataque como muestra de su profundo dolor.

Palabras de su hijo

Julio Díaz, hijo mayor del fallecido, expresaron con nostalgia las motivaciones que condujeron a su padre a fundar Hogar Crea.

“Tenía su motivo personal, era yo, mi condición de adicto. Y eso no me cansaré de decir, porque no creo que deba ser tapado”, expresó con tristeza y gratitud el primogénito.

Dedicatorias

Como muestra de agradecimiento, el organismo Hogar Crea recordó el legado de Leopoldo Díaz.

Asimismo, destacaron su forma de corrección con rectitud, entrega y amor hacia los demás.

"Don Leopoldo Díaz, su legado se basa en la honestidad, transparencia y el compromiso", expresó con pesar el director de Hogar Crea, Juan Agustín Almonte.

Seguido a esto, señalando que el fundador Díaz siempre estuvo movido por el amor, para así dejar un legado que perdure.

“Su legado continúa vivo en Hogar Crea, una obra que transformó millas de vidas y que hoy lo despide con el compromiso de mantener su misión: rescatar, orientar y reintegrar a quienes más lo necesitan”, declaró.

El entierro de Leopoldo Díaz culminó con la entonación del Himno de Hogar Crea como homenaje y muestra de gratitud por su legado.