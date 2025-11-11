SDI alerta sobre riesgo de sarampión en RD tras pérdida de estatus de región libre en las Américas

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) externó su preocupación tras la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmar la “pérdida del estatus de región libre de sarampión en las Américas”.

Ante la situación, la SDI hizo un llamado a las autoridades sanitarias, médicos y la población dominicana a redoblar los esfuerzos para prevenir casos y proteger los “logros alcanzados” por Salud Pública.

La notificación surgió a raíz de un repunte de casos de la enfermedad en Canadá.

“Este hecho representa un retroceso sanitario histórico que alerta sobre las brechas en inmunización y vigilancia epidemiológica, y que pone en riesgo directo a toda la región, incluyendo a países como la República Dominicana que, hasta el momento, no presentan transmisión endémica y aún mantienen estatus libre de sarampión, con una tasa vacunal para la primera dosis del 95%”, expresó la entidad por medio de un comunicado.

La SDI define al sarampión como una de las enfermedades más altamente contagiosas que existen. Una sola persona infectada puede transmitir el virus a entre 16 y 18 personas susceptibles si no están inmunizadas.

Indicó que, además de su elevada transmisibilidad, el sarampión puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños menores de cinco años y en personas no vacunadas.

También explicó que algunos países de la región pueden estar en riesgo de brotes si las coberturas de las vacunas están por debajo del 95 por ciento, si hay movimientos migratorios y si hay desinformación sobre las vacunas.

Asimismo, recomendó mantener y verificar las coberturas de vacunas iguales o superiores al 95%, especialmente en la segunda dosis de la vacuna triple viral (SRP/MMR).

Recordó que una sola dosis no es suficiente para evitar la enfermedad.

También sugirió identificar y cerrar brechas de vacunación en comunidades vulnerables, zonas rurales y poblaciones migrantes.

Así también reforzar la vigilancia epidemiológica activa para detectar y confirmar casos sospechosos de sarampión con oportunidad diagnóstica y de laboratorio.

La SDI también recomendó crear planes de respuesta rápida ante brotes con vacunación y seguimiento; combatir la desinformación mediante campañas de comunicación pública.

Señaló que el sarampión fue eliminado de las Américas gracias a la ciencia, la cooperación y la vacunación, por lo que “no podemos permitir que la desinformación y la complacencia reviertan décadas de avances”. Vacunar es proteger, no solo a nuestros niños, sino al futuro de la salud pública en la región”, aseguró.