Proceso de selección para la Suprema y el TSE culminará a final de mes

El proceso de selección para ocupar las vacantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral (TSE) culminará a finales de este mes de noviembre con la selección y juramentación de los nuevos jueces que formarán parte de ambos plenos de esas Altas Cortes.

La información la otorgó la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Nancy Salcedo, al término de la primera ronda de las vistas públicas celebradas en el Palacio Nacional.

"Van a primar los perfiles que están en la ley y en el reglamento, por ejemplo para el Tribunal Superior Electoral hay un requisito muy especial que es que tiene que tener conocimiento de derecho electoral a parte de los requisitos que contiene la ley, como la edad, el tiempo de ejercicio y por supuesto que las entrevistas son partes esenciales del proceso", manifestó la también secretaria de la Suprema Corte.

Al ser cuestionada sobre que los consejeros utilizarán "razones políticas" para designar a un juez en alguna de las Altas Cortes, Salcedo señaló que el Consejo realiza sus acciones de acuerdo a los poderes que le da la Constitución de la República y las leyes.

"El Consejo es un órgano Constitucional que está conformado por los tres poderes del Estado, así que no sé en qué onda esos abogados hacen esas declaraciones y eso habría que preguntárselo a ellos", manifestó Salcedo.

En la primera jornada de las vistas públicas se entrevistaron a 21 aspirantes de los 83 inscritos en la lista oficial. Las mismas continuarán este viernes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.