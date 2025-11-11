Presidente del TSE busca seguir en el cargo; habla del método D'Hondt y candidaturas independientes

El juez Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), compareció este martes ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con la intención de continuar por otros cuatro años al frente de ese órgano, tras concluir su primera gestión.

Su participación forma parte de las vistas públicas que realizan los ocho miembros del CNM a los 83 aspirantes a ocupar vacantes en el TSE y en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Este martes el CNM entrevista a 21 candidatos. El escrutinio se desarrolla en el Salón las Cariátides del Palacio Nacional.

Durante la audiencia, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, le preguntó al juez cuáles acciones podrían implementarse para fortalecer la justicia electoral.

Camacho sostuvo que cualquier mejora debe pasar por el Congreso Nacional, debido a los marcos que establecen la Ley 33-18 sobre partidos políticos y la Ley 20-23 del sistema electoral.

"Lo que habría que hacer es un estudio de factibilidad y ver qué tipo de propuestas se pueden hacer con relación a esa ley y suplir posibles deficiencias", respondió.

El senador Omar Fernández le planteó dos cuestiones: su valoración del método D’Hondt y el rol de las candidaturas independientes en la democracia.

Camacho señaló que ambos son temas contenciosos y de carácter jurisdiccional, por lo que emitir juicios concretos podría anticipar decisiones judiciales.

Sin embargo, aclaró que las candidaturas independientes están contempladas en los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral.

Explicó que, aunque en principio estas candidaturas debían cumplir requisitos similares a los de los partidos políticos, decisiones posteriores del TSE y del Tribunal Constitucional han flexibilizado esas exigencias.

"Desde el punto de vista real, las candidaturas independientes están en la ley, porque el último intérprete de la Constitución y de la ley es el Constitucional", dijo.

"Y el Constitucional varió algunos de sus aspectos para la candidatura", agregó el juez, lo que ha permitido, según explicó, que estas candidaturas tengan un trato distinto al de las organizaciones políticas.

Sobre el método D’Hondt, Camacho Hidalgo recordó que ha sido cuestionado varias veces por presunta violación constitucional.

No obstante, dijo que el Tribunal Constitucional ha reiterado que este sistema es compatible con la Carta Magna.

Mencionó que el TSE emitió en 2023 la sentencia 357, en la que se sugiere a los partidos y a la Junta Central Electoral (JCE) evaluar posibles ajustes para lograr una distribución más equitativa de los escaños.

El diputado Tobías Crespo le preguntó sobre el rol de la ideología en los partidos políticos ante el desgaste de sus estructuras y credibilidad.

Camacho afirmó que la ideología es clave para la identidad y orientación de cualquier organización partidaria.

"Un partido sin ideología es un partido sin sendero", dijo, y advirtió que en la actualidad muchos partidos se están desligando de sus principios históricos, lo que calificó como "traumático".

Señaló que en el sistema político dominicano prevalecen corrientes como la democracia y la socialdemocracia, pero lamentó que la Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos no exija a los partidos sostener una definición ideológica como requisito de existencia.

La entrevista de Camacho Hidalgo fue dirigida por la vicepresidenta Raquel Peña, quien sustituyó por un tiempo al presidente Luis Abinader.

Abinader recibió a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en el Palacio Nacional, una visita que coincidió con las vistas públicas del CNM.

Miembros del Consejo

Los otros miembros del CNM son: el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada de la Suprema Corte, Nancy Salcedo Fernández y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.