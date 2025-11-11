Presencia de humo provoca evacuación preventiva en la terminal B del aeropuerto de Las Américas

Momentos de alarma se vivieron este martes en la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, luego de que se reportara la presencia de humo en el pasillo de llegadas, lo que provocó la evacuación preventiva de pasajeros y personal de servicio.

De acuerdo con el vocero de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis José López, los equipos de emergencia del aeropuerto actuaron de inmediato tras recibir el reporte, procediendo a evacuar la zona afectada mientras se investigaba el origen del humo.

“Como medida preventiva, se evacuó a los pasajeros de la zona mientras se verificaba la causa. Una vez confirmada y controlada la fuente, una lámpara dentro de un cuarto de manejadora de aire acondicionado, las operaciones fueron reanudadas con normalidad”, explicó el portavoz de la concesionaria aeroportuaria.

El incidente, ocurrido cerca del mediodía, generó preocupación momentánea entre los presentes en el área de llegada, aunque las autoridades precisaron que en ningún momento hubo fuego activo ni se registraron daños materiales o personales.

Según detalló Aerodom, la lámpara defectuosa dentro del sistema de manejo de aire produjo el humo, el cual fue canalizado hacia el pasillo por el propio sistema de ventilación. “La manejadora envió el humo al pasillo y, por precaución, se evacuó el espacio. Pero ya todo está normal”, indicó el vocero.

Minutos después de confirmarse que el incidente no representaba peligro, las operaciones en la Terminal B fueron retomadas por completo, sin afectar la llegada ni la salida de vuelos nacionales o internacionales.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron su compromiso con la seguridad de los pasajeros y destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia, quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de eventualidades.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Las Américas opera con total normalidad y bajo condiciones seguras, según informó Aerodom en un comunicado oficial.