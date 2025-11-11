Paralizan muro en Río El Manguito por supuesta amenaza a la comunidad neybera

El levantamiento de un muro de gaviones en el Rio El Manguito, a detenido los históricos debordamuentos que bloqueaban el transito entre Villa Jaragua y este municipio cabecera.

Sin embargo, para los residentes del Estero, la importante obra amplía las amenazas del acuifero para la comunidad porque, a su juicio, no se contempla su protección con el levantamiento de un muro, aunque cercanos a la constructora dicen lo contrario.

La mañana de este martes, un grupo de comunitarios se apersonó al campamento donde operan las oficinas de la empresa encargada de la obra y paralizaron los trabajos hasta que respondan sus reclamos, incluyendo la división del río.

"Aún teniendo los gaviones, para la cantidad de agua que baja por aquí no son suficientes, tienen que dividirlo para que coja por la villa, porque por ahí lo que hace es daño material y por aquí amenaza vidas", expresó Juan Santana.

Habló de los amargos recuerdos del Río Solier que provocó la catástrofe en Jimaní, cosa que entiende debe evitarse en el Estero que "con la mitad del agua el Manguito a llegado al nivel del puente", advirtió.

Cristino Pérez, se comunicó vía telefónica con alguien de la constructora que trataba el posible levantamiento del paro previo a un encuentro con las autoridades y se resistió a permitir los trabajos del muro.

"Usted dice que mañana viene las ingenieras, que son muy buenas en su trabajo, seguimos con el equipo parado y mañana hablamos. Hasta que no vengan las autoridades y usted venga, esto esta parado", advirtió.

Pérez, se definió como camionero y cuestionó la calidad de la obra, asegurado con los canatos para los gaviones los llevan con piedras y tierras.

FUENTES OFICIALES

De acuerdo a empleados de la constructora y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que pidieron la omisión de sus nombres, el rencausamiento del río incluye la protección del Estero, pero, desploran que los agricultores pretendan que se levante un muro que se extienda a sus conucos.

Dijeron, que tramitaron a sus superiores el reclamo de una planteada por los comunitarios a fin de dividir las aguas del río.

Expresaron, que dirigentes de la junta de vecinos y de los agricultores organizados conocen esas informaciones porque les fueron suministradas, en varias ocasiones, aunque en Estero hay quienes dicen desconocerlas.

Dijeron estar dispuestos a reunirse con los estereros, sobre todo, con familias impactadas directamente con la obra para despejar cualquier duda si las autoridades lo disponen.