Martes soleado con algunos chubascos por incidencia de una débil vaguada

Este martes predominará un ambiente soleado con nubes dispersas en gran parte del país, debido a la incidencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad que limitará las lluvias significativas.

No obstante, se prevén chubascos aislados en horas matutinas sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

La Oficina Nacional de Meteorología (Indomet) informó que durante la tarde y primeras horas de la noche, la combinación del viento del este con una débil vaguada asociada a un sistema frontal localizado sobre la porción oriental de Cuba, provocará incrementos nubosos y algunos chubascos en Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y La Altagracia.

En el resto del país continuará predominando un ambiente mayormente soleado con nubes dispersas.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó la alerta verde que mantenía en varias provincias

Para el miércoles, desde la madrugada, se prevé la ocurrencia de aguaceros locales y posibles tronadas en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, María Trinidad Sánchez y Samaná, producto del arrastre de humedad del viento este/noreste asociado al sistema frontal sobre el oriente de Cuba.

En horas de la tarde, las lluvias podrían ser moderadas localmente, con tronadas en Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, San Juan, Elías Piña y zonas aledañas.

Condiciones marítimas

En la costa caribeña se recomienda a los operadores de embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas navegar con precaución cerca del litoral y no aventurarse mar adentro debido a viento y oleaje anormal.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos después del mediodía con algunos chubascos.