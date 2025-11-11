Poder Judicial anuncia el lanzamiento nacional del Plan Justicia del Futuro 2034

El Poder Judicial anunció que este 19 de noviembre se realizará el lanzamiento nacional del Plan Justicia del Futuro cuyo objetivo es establecer una hoja de ruta durante los próximos 10 años para en las iniciativas y hacerla más accesibles, transparente, confiable y centrada en las personas.

Previo a este lanzamiento, el miércoles 12 se realizará un encuentro institucional presencial para cerrar el proceso de construcción participativa del plan, en el que se presentará el documento final a los actores que formaron parte de su elaboración.

La actividad será en formato virtual, a las 8:00 de la noche, abierta a toda la población por YouTube, Instagram y Facebook del Poder Judicial.

Este plan constituye además una continuidad y evolución del proceso iniciado con Visión Justicia 2024 , consolidando los avances alcanzados y proyectando una mirada de futuro basada en la transparencia, la innovación y la participación.

Según explicó el Coordinador General de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, Javier Cabreja , este ejercicio innovador de planificación estratégica es el resultado de un proceso de participación y co-creación en la historia del Poder Judicial.

“Por más de un año, se desarrollaron alrededor de 210 mesas de trabajo en las que participaron más de 3,000 personas e instituciones a nivel nacional, entre ellos Poder Ejecutivo, Legislativo, jueces, jueces, servidores judiciales, abogados, empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil y ciudadanos que contribuiron activamente a definir los desafíos, prioridades y compromisos que guiarán la justicia hacia el 2034” subrayó en un comunicado.