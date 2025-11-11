Inician vistas públicas a candidatos a jueces de la SCJ y el Tribunal Superior Electoral

Los aspirantes a ocupar las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) comparecen desde este martes ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en audiencias públicas que funcionan como un examen a la vista del pueblo dominicano.

Cada información que expresan los aspirantes pasa por el escrutinio de los ocho miembros del CNM, con el presidente Luis Abinader al frente de la evaluación.

Las entrevistas públicas sobre los 83 candidatos a jueces preseleccionados se celebra en el Salón las Cariátides del Palacio Nacional.

Este proceso se ha dividido en cuatro sesiones de 21 entrevista por día.

Este martes serán entrevistados los candidatos a solo cinco plazas en la Suprema Corte de Justicia: Édynson Francisco Alarcón Polanco; Melkis Antigua; Miguelina de Jesús Beard Gómez; Julio César Emilio Canó Alfau; Ursula Josefina Carrasco Márquez de Suberví; Yrcania Ibelice Casado Pimentel; Franklin Emilio Concepción Acosta; Karina Concepción Medina; Ylona María De la Rocha Camilo; Matías Modesto Del Rosario Romero; Erasmo Durán Beltre; William Radhamés Encarnación Mejía; y Catalina Ferrera Cuevas.

También serán entrevistados los aspirantes al Tribunal Superior Electoral: Elisa Alexandra Abreu Jiménez; Juan Angomás Alcántara; Joaquincito Bocio Familia; Francisco Eugenio Cabrera Mata; Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo (expresidente del TSE); Freddy Ángel Castro Díaz; Juan Bautista Cuevas Medrano; y Fernando Fernández Cruz.

Las "habilidades, preparación y experiencias (de los candidatos) serán sometidas a una exhaustiva evaluación en los próximos días", dijo el presidente Abinader al comienzo de las vistas públicas.

Cada aspirante tiene un tiempo máximo de 20 minutos para exponer su hoja de vida y responder a las preguntas de los miembros del CNM.

Las vistas públicas son la última fase del proceso para escoger los nuevos jueces. Este proceso ha sido muy observado porque el CNM decidió no ratificar a tres jueces de la Suprema Corte que buscaban permanecer en sus cargos tras su evaluación de desempeño.

Los jueces no ratificados fueron: Pilar Jiménez Ortiz, Moisés Ferrer Landrón y Manuel Read Ortiz.

Miembros del Consejo

Además del presidente Abinader completan la integración del Consejo Nacional de la Magistratura el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada de la Suprema Corte, Nancy Salcedo Fernández y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.