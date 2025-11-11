Iglesia católica posiciona a nuevo arzobispo coadjutor de Santo Domingo

En una solemne ceremonia canónica, la Iglesia Católica posicionó ayer a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como nuevo arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

El religioso, hasta ayer obispo de La Vega, sustituirá a monseñor Francisco Ozoria, una vez este presente su renuncia al cumplir los 75 años. Ozoria solicitó al papa León XIV el año pasado que se asignara un coadjutor para compartir responsabilidades antes de su sucesión.

Durante la ceremonia litúrgica en la Catedral Primada de América, junto al presidente de la Conferencia del Episcopado, Héctor Rafael Rodríguez, obispos, clero, autoridades y personalidades, Morel Diplán delineó los tres pilares de su ministerio episcopal: “Servir con amor, escuchar con generosidad y acompañar como un hermano”. Asimismo, se anunció el nombramiento de monseñor Amable Durán como administrador apostólico por parte del papa.

“Vengo como un pastor con el deseo de animar, fortalecer y consolar a la comunidad que se me ha encomendado junto a monseñor Francisco Ozoria. En la Biblia, el pastor es alguien encomendado por Dios para guiar, proteger y cuidar a su pueblo”, dijo.

El arzobispo coadjutor enfatizó que su misión se centrará en servir con pasión, escuchar atentamente a los fieles y acompañar a quienes atraviesan dificultades.

“Debemos hacer de la escucha un ministerio en el que estemos disponibles para comprender y apoyar a los demás. Nuestras parroquias y comunidades deben ser verdaderos espacios de consuelo y compasión”, afirmó en su homilía.

Morel Diplán hizo un llamado a asistir a las familias, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de soledad o enfermedad. También se comprometió a defender la familia como valor fundamental, promover la fraternidad sacerdotal, la dignidad humana y el cuidado del medio ambiente.

También expresó gratitud al papa León XIV por su designación, a monseñor Ozoria por su acogida y a los sacerdotes y laicos que lo acompañaron en su trayectoria.

Asimismo, agradeció a la Diócesis de La Vega por su apoyo y pidió por la salud del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

Desarrollo de la ceremonia

La vicepresidenta Raquel Peña, encargada de la primera lectura, recordó las palabras del Libro de la Sabiduría: “Que el espíritu de Dios llene la tierra. Améis la justicia gobernantes de la tierra y busquen al Señor con sencillez en el corazón”.

Mientras que el Nuncio Apostólico de su Santidad, arzobispo Piergiorgio Bertoldi, destacó que amar y gobernar es servir.

Citó los desafíos que enfrenta Santo Domingo, especialmente en la Ciudad Colonial, donde persisten problemas de vivienda, deserción escolar, desempleo y narcotráfico, “plantas malvadas que deben erradicarse con todos los esfuerzos”.

Sostuvo que iniciativas culturales y museos han devuelto esperanza y optimismo a la ciudad, tras pedir la intercesión de la Virgen de las Mercedes y la Virgen de la Altagracia, para que guíen a Morel Diplán en su nueva misión.

Las letras papales que oficializan la designación estuvieron a cargo del padre Martín Gutiérrez, canciller de la Arquidiócesis.

A la eucaristía aasistieron además el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y otras autoridades civiles, así como seminaristas del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y feligreses.