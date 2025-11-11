Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ramón Antonio Guzmán Peralta

Guzmán Peralta cumple este viernes en la Policía el tiempo máximo permitido por la ley

De acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, el director de esa entidad solo podrá ocupar el cargo durante dos años.

El director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, en rueda de prensa este lunes 28 de abril.

Con la celebración de un acto en la parte frontal del Palacio de la Policía Nacional, el 14 de noviembre de 2023 fue juramentado como director de esa entidad del orden el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, en cumplimiento del decreto 557-23, emitido el miércoles 8 de noviembre por el presidente Luis Abinader.

De acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, el director de esa entidad solo podrá ocupar el cargo durante dos años.

“La designación del director general de la Policía Nacional se hace por un periodo máximo de dos (2) años, sin perjuicio de la potestad del presidente de la República de disponer su separación anticipada”, indica el artículo.

La permanencia de Guzmán Peralta en este cargo, solo será establecida si el presidente Luis Abinader no emite un decreto designando a otra persona.

Además de este mandato, la ley 590-16, establece que luego de agotado este tiempo, el director de la Policía Nacional debe ser puesto “automáticamente a situación de retiro”.

La Policía Nacional vive desde hace varios años una restructuración interna que ha sido nombrada como “reforma policial”.

