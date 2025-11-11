Expresidente JCE propone pacto nacional para frenar infiltración del narcotráfico en la política

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, calificó de preocupante el nivel de infiltración del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos en los partidos políticos dominicanos y advierte que de seguir así, se estaría ante el colapso de la sociedad.

Reconoció que no es nuevo que narcotraficantes se infiltren en la política, y que desde hace unas dos décadas Marino Vinicio Castillo (Vincho) y otras personas estaban advirtiendo de esta situación.

“Ahora llama la atención porque son demasiados en poco tiempo, se requieren medidas urgentes para que no se vea como algo normal que cualquier dirigente político puede estar vinculado (al narcotráfico). Si permitimos que eso se normalice estaríamos ante el colapso de la sociedad, porque sería que el crimen organizado quien nos dirigía en funciones a todos”, expresó el también dirigente de la Fuerza el Pueblo, al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo.

Puso como ejemplo el caso Jacqueline Fernández, diputada de la provincia La Romana por el PRM, que su esposo Esteffani "Ethian" José Vásquez Amarante fue su jefe de campaña y ahora está detenido y pedido en extradición por Estados Unidos, por narcotráfico.

Explicó que Fernández le ganó a Eugenio Cedeño, en La Romana, un dirigente muy competitivo y ella sacó el doble de votos que él. Para Rosario, que ella le ganara a Cedeño, “tuvo que tener algún peso en el proceso”.

Insistió en que este fenómeno no es nuevo, pero que en la actualidad ha alcanzado una dimensión alarmante, ya que por primera vez numerosos dirigentes y funcionarios han sido apresados o acusados de narcotráfico, mientras ocupaban cargos públicos. Señaló que esta situación amenaza con descomponer el sistema político y minar la confianza ciudadana en las instituciones.

“Hay dos o tres personas que fueron condenados en Estados Unidos, deportados y tienen funciones electivas... Para que eso ocurra tiene un partido que escogerlo”, dijo que esas personas ya pagaron condenas, pero quedan con sus recursos y llevan ventajas ante otros candidatos.

Propone un pacto

El expresidente de la JCE propuso la firma de un pacto nacional entre los partidos políticos, la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional, para enfrentar con seriedad la infiltración del crimen organizado en la vida política del país. A su juicio, si no se toman medidas urgentes, podría normalizarse la idea de que cualquier dirigente político puede tener vínculos con actividades ilícitas, lo que conduciría al colapso moral y social de la República Dominicana.

Si se aplica la ley se detiene en un 70%

Rosario insistió además en la necesidad de aplicar rigurosamente la Ley de Partidos y la Ley Electoral, que ya contemplan sanciones y mecanismos de control para evitar el financiamiento ilícito y las candidaturas vinculadas a actividades criminales. Dijo que si esas leyes se aplicaran correctamente, se reduciría en más de un 70 % el financiamiento irregular en la política dominicana.

Recordó su experiencia al frente de la JCE, cuando remitía los listados de candidatos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y a la Policía Nacional para depuración, y luego entregaba a los líderes partidarios.

A modo de ejemplo recordó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegó a excluir unos diez aspirantes por presunta vinculación al narcotráfico, aun cuando no existían condenas en contra de estos.

Rosario llamó a todos los partidos a asumir su responsabilidad y fortalecer sus mecanismos internos de control, al tiempo que reiteró que ninguna organización política está exenta de la amenaza del narcotráfico.