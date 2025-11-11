Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

alcalde de dajabón

Con escopeta en manos alcalde Santiago Riverón desbarata fiesta de haitianos en Dajabón

Residentes próximo a los establecimientos de bebidas dijeron que los extranjeros permanecen abiertos hasta altas horas de la madrugada.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón.

En el audiovisual se puede apreciar al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, protestando por el abandono de las autoridades migratorias.LD

Avatar del Goidy Reyes
Goidy ReyesDajabón, RD

El alcalde por Dajabón, Santiago Riverón, con escopeta en manos, visitó varios establecimientos informales de expendio de bebidas alcohólicas y evitó que indocumentados haitianos continuaran la gozadera que tenían en horas de la noche.

En un video difundido en redes sociales se puede observar cómo el alcalde realiza un disparo al aire con una escopeta pidiéndole a los extranjeros que salgan del lugar donde se encontraban tomando alcohol y bailando.

Santiago Riverón lamentó que lo hayan dejado solo durante su intervención en los negocios, por lo que espera la colaboración de las autoridades de seguridad.

Residentes próximo a los establecimientos de bebidas dijeron que los extranjeros permanecen abiertos entre las tres y cuatro de la madrugada bebiendo y bailando.

Tags relacionados