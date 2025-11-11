Egehid promueve proyectos de energía renovable en la Semana Dominicana en el Reino Unido

Una delegación de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) participa en la edición número 11 de la Semana Dominicana en el Reino Unido.

La misión dominicana es liderada por el administrador general de Egehid, ingeniero Rafael Salazar, e integrada además, por la presidenta del Consejo de Administración, doctora Rosa Ysabel Ruíz; el subadministrador René Mateo, y la directora de Energías Renovables, Julissa Duval.

La ceremonia inaugural del evento de cinco días se efectuó a propósito del 175 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas de la nación caribeña con Inglaterra.

En el programa está prevista la participación del ingeniero Rafael Salazar en un panel sobre los sistemas de almacenamiento de energía por baterías versus los hidrobombeos, en el que también disertarán Fidel Arzola, director Técnico de Hidroelectricidad de la firma Mott MacDonald Limited; Syed Zubair Shah - director Técnico de BESS de Mott MacDonald Limited, con la moderación de Masao Ashtine - gerente senior de Transición Energética de The Carbon Trust.

En un segundo panel titulado “Oportunidades de inversión en República Dominicana”, el administrador de EGEHID expondrá junto a Biviana Riveiro, directora de ProDominicana; Francisco García, vicepresidente de Banca de Inversión del Banco Popular Dominicano.

En la apertura estuvieron la embajadora dominicana en Reino Unido, Rosa Hernández de Grullón; su homóloga británica en Santo Domingo, Carol van der Walt y el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Bretaña en República Dominicana, Amauris Vásquez.

EGEHID contempla en su máster plan la diversificación de su matriz de generación, planteándose la construcción de sistemas de hidrobombeo en el complejo hidroeléctrico de Sabaneta (San Juan), en Guaigüí (La Vega), Las Placetas (Santiago), entre otros proyectos, con los que aportaría más de mil megavatios de energía renovable adicionales.