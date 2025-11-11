Consulado en Boston realiza encuentro con estudiantes universitarios dominicanos en Nueva Inglaterra

El Consulado General de la República Dominicana en Boston, dirigido por el ingeniero Antonio Almonte, realizó el primer encuentro con estudiantes dominicanos que cursan estudios en distintas universidades de la región de Nueva Inglaterra, con el objetivo de fortalecer los lazos entre la juventud dominicana en el exterior y su representación consular.

La actividad, desarrollada en un ambiente de fraternidad, orgullo y sentido patriótico, reunió a decenas de jóvenes dominicanos que cursan programas académicos en prestigiosas instituciones como Harvard University, Bentley University, Berklee College of Music, Boston University, Northeastern University, MIT, Hult International Business School, Wentworth University, UMass Boston y Community College of Rhode Island entre otras. Este encuentro permitió a los participantes conectarse, intercambiar contactos, crear redes profesionales y compartir experiencias académicas y de superación en los Estados Unidos.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una suculenta comida dominicana, mientras estudiantes dominicanos de Berklee College of Music animaron la jornada con interpretaciones musicales que reflejaron el talento, la alegría y la identidad cultural del pueblo dominicano, además de historias inspiradoras de algunos estudiantes que nos compartieron su proceso de ingreso a esas universidades y como su formación les ha permitido mejorar como ser humano y como profesionales de sus áreas.

El evento contó con la intervención virtual de la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quien se unió al evento a través de una videollamada por la plataforma Zoom.

La vicepresidenta compartió un mensaje lleno de motivación, orgullo y esperanza, felicitando a los jóvenes dominicanos por representar con dignidad a la patria desde las aulas de las mejores universidades del mundo y los estudiantes de diferentes universidades pudieron hacer preguntas a la vicepresidenta, provocando una interacción que llevó un intercambio inolvidable para los estudiantes.

“Cada uno de ustedes es motivo de orgullo para nuestra nación. La República Dominicana confía en su preparación, su disciplina y su compromiso”. Les exhorto a ser los mejores en todo lo que hagan, a estudiar con pasión y a nunca olvidar sus raíces. “El país los espera con los brazos abiertos para seguir construyendo juntos una nación más fuerte, más justa y más moderna”, expresó Peña.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y emoción por los presentes, quienes destacaron la cercanía y el gesto de la alta funcionaria al tomarse el tiempo de conversar directamente con la comunidad estudiantil dominicana en Boston.

El Cónsul General Antonio Almonte ofreció un emotivo discurso en el que exhortó a los jóvenes a continuar formándose con excelencia y compromiso social.

“Cada estudiante dominicano en el extranjero representa una extensión viva de la patria, un embajador de nuestros valores, de nuestra identidad y de nuestra determinación como pueblo”, expresó.

Por su parte, la vicecónsul comercial, Solangy Mejía, dirigió unas palabras de motivación a los estudiantes, destacando la importancia de la unidad, el liderazgo y el orgullo nacional. “El conocimiento que adquieren aquí es una herramienta poderosa no solo para su desarrollo personal, sino también para el progreso de la República Dominicana. Cada uno de ustedes representa el futuro de una nación que confía en su talento”, manifestó.

Esta iniciativa, impulsada por la gestión del Cónsul General Antonio Almonte, forma parte del plan institucional de fortalecer la vinculación de los jóvenes dominicanos con su país de origen, fomentando el liderazgo, la identidad cultural y la proyección internacional de la comunidad estudiantil.