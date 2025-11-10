Personas rehabilitadas y en proceso despiden con gratitud al padre de Hogares Crea, Leopoldo Díaz

Decenas de personas se congregan en la funeraria Blandino a despedir a Leopoldo Manuel Díaz Henríquez, quien falleció ayer a los 96 años. Por más de medio siglo dedicó su vida a Hogar Crea Dominicana, una institución enfocada en la prevención y rehabilitación de drogas.

Familiares, amigos y una comitiva de jóvenes y adultos en proceso de rehabilitación, se acercaron al ataúd para dar el último adiós a sus restos, donde entre abrazos derramaron lágrimas de profunda tristeza y dolor.

"Ha muerto un padre" fue la emotiva expresión de Julio Díaz al acercarse a la caja blanca donde reposan los restos del fallecido.

Velatorio del fundador de Hogar Crea.Leonel Matos

Al conversar con Listín Diario acerca del legado de su padre, expresó que su progenitor siempre fue un pilar para muchos jóvenes y adultos que una vez se acercaron a las sustancias ilícitas.

“Mi papá fue una persona muy honrada que nunca hizo riqueza, solamente la satisfacción del deber cumplido. Gracias a la idea de mi padre con Hogar Crea, el adicto conoce que tiene un hogar, que tiene un centro que lo va a ayudar, con dinero o sin dinero”, evocó con nostalgia.

Aunque ayer se desconocía la causa del deceso de Leopoldo Díaz, este lunes sus allegados confirmaron que "fue una muerte natural".

Un exadicto

Gabriel Cano, de 57 años, forma parte de Hogar Crea desde el 2022. En conversación con este diario, narró que hace 40 años estaba sumergido en las sustancias psicoactivas, y prefirió no mencionarlas.

En una conversación con este diario, Gabriel Cano, de 57 años, relató su experiencia. Cano, quien está en Hogar Crea desde el año 2022, contó que hace cuatro décadas estuvo sumergido en el consumo de sustancias psicoactivas, las cuales no quiso nombrar.

Hoy, a pesar de sentir tristeza por el velatorio, evocó con entusiasmo que, gracias a los tratamientos y dedicación del fundador de Hogar Crea, recuperó a su familia y restauró su vida.

"Estoy bajo tratamiento para dejar la adicción a las drogas y me siento muy bien, gracias al señor Leonardo Díaz me siento muy renovado. He logrado recuperar a mi familia, que la había perdido debido a la adicción, y estamos en proceso ya de finalización del tratamiento", sostuvo.

Honras fúnebres

Los restos de Leopoldo Manuel Díaz Henríquez están siendo velados en la Funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln, desde el mediodía de este lunes 10 de noviembre.

Las horas fúnebres se extenderán hasta el martes 11 de noviembre a esa misma hora.

Posteriormente, su entierro está programado para el Cementerio Cristo Redentor a la 1:00 de la tarde del martes.

Acerca de Hogar Crea

Desde el 15 de febrero del año 1975, Leopoldo Díaz intenta servir como medio para responder al problema del uso indebido de drogas, luego de establecer el primer centro de tratamiento en el territorio nacional.

Indican que, 12 meses después, Hogar Crea Dominicana fue reconocido por el Estado como una entidad sin fines de lucro, a través del decreto emitido por el Poder Ejecutivo 1708.

De acuerdo con un comunicado del organismo, en 50 años Hogar Crea ha trabajado por la rehabilitación de miles de adictos a través de un personal terapéutico.

Además, se han establecido 41 centros de tratamiento en República Dominicana. De estas casas de acogida, son para féminas, una para jóvenes y adolescentes y el resto para los masculinos.

La nota también destaca que la institución ha tenido incidencia y colaboración con programas de reeducación y atención en el extranjero, en países como Colombia, Chile, Aruba, Curazao, Haití, entre otros.

Los programas de Hogar Crea han sido utilizados para desarrollar comunidades terapéuticas en Latinoamérica; algunos de estos países son Colombia y Chile.